Ascolti tv 4 dicembre: premiato il debutto di All Together Now 2

Prima serata dedicata a un debutto Mediaset e a un addio Rai. Mentre su Canale 5, infatti, è tornato un game show che nella scorsa edizione ha riscosso un grande successo, su Rai Due è stato il momento del congedo per una fiction che non ha forse avuto il riscontro di pubblico che ci si aspettava, in termini di ascolti tv. Nelle scorse settimane, infatti, è stato testa a testa tra Volevo fare la rockstar e la fiction Mediaset concorrente, Oltre la soglia, che ha sempre riscosso più successo durante le messe in onda. Per quanto riguarda All Together Now, ripropone anche quest’anno in conduzione la coppia formata da Michelle Hunziker e J-Ax. Il pubblico ha apprezzato il ritorno in tv del programma, che infatti si è aggiudicato la serata con lo share più alto.

Dati ascolti tv 4 dicembre

Ecco i dati ascolti tv (share e numero di telespettatori) dei principali programmi trasmessi nella serata di ieri.

Rai Uno – Fratelli Unici: film del 2014 con Raoul Bova, Luca Argentero, Miriam Leone e Carolina Crescentini. Ha conquistato 2.431.000 spettatori pari all’11% di share.

Rai Due – Volevo fare la rockstar: ultima puntata della fiction con Valentina Bellè, Angela Finocchiaro e Giuseppe Battiston. Hanno visto il finale di stagione 1.556.000 spettatori, pari al 7.2% di share.

Rai Tre – Chi l’ha visto: l’omicidio di Luca Sacchi, la morte di Martina Rossi. Questi e altri casi, protagonisti di questa puntata del programma, che da sempre si concentra sulle persone tragicamente scomparse o di cui si sono perse le tracce. Ieri sera hanno guardato Chi l’ha visto 2.283.000 spettatori, pari all’11.2% di share.

La 7 – Atlantide: ha registrato 505.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Rete 4 – CR4 La Repubblica delle Donne: Piero Chiambretti padrone di casa e con lui tantissimi ospiti, tra cui Amanda Lear e la modella e influencer Nina Sophie Rima. Tema centrale della puntata, infatti, era “ragazze eccezionali”. Il programma ha conquistato 820.000 spettatori, fermandosi al 4.4% di share.

Canale 5 – All Together Now: ottima partenza per la nuova edizione del game show musicale. Sono stati 2.706.000 gli spettatori di questa prima puntata, pari al 16.5% di share.

Italia 1 – Oblivion: Tom Cruse protagonista della pellicola diretta da Joseph Kosinski, vista da 1.263.000 spettatori, pari al 6% di share.