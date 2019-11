Ascolti tv 5 novembre: se c’è la Champions non ce n’è per nessuno

Ce n’era per tutti i gusti, ieri in tv, come si suol dire? I principali canali televisivi hanno trasmesso una vasta gamma di programmi, dai format d’inchiesta alle pellicole, passando per docureality soap. In particolare su Rai 1 è andato in onda il film La nostra terra mentre Canale 5 ha visto la trasmissione del match di Champions Borussia Dortmund Vs Inter. Vediamo i dati ascolti tv 5 novembre.

Dati ascolti tv 5 novembre

Ecco i dati ascolti tv relativi ai programmi di ieri:

Rai 1 – La nostra terra: in questo film troviamo Nicola Sansone, proprietario di un podere ne Sud Italia, confiscato dallo stato e affidato a una cooperativa. Per alcuni boicottaggi alla luce del sole e altri un po’ meno, non si riesce ad avviare l’attività. In loro aiuto arriva Filippo, un uomo che lavora da anni nell’antimafia. Il film ha interessato 2.810.000 di telespettatori pari a 12.2%.

Rai 2 – Il Collegio: il docureality segue la vita di un gruppo di giovani tra i 12 e 1 19 anni che scelgono di lasciare la modernità e la tecnologia per stare in un collegio ai tempi del 1982. Gli ascolti di questa puntata sono stati pari a 2.486.000 di telespettatori per uno share del 10.6%.

Rai 3 – Cartabianca: l’approfondimento di Bianca Berlinguer parla dell’attualità e della cronaca approfondendo i temi che riguardano il sociale nel nostro paese. In ogni puntata arriva ospite un personaggio importante della politica o dello spettacolo. Per questa puntata Rai 3 si porta a casa il 4.6% di share pari a 1.019.000 di telespettatori.

Rete 4 – Una vita: l’episodio della soap andato in onda su Rete 4 è stato il numero 18 della 14esima stagione. La puntata è stata vista da 1.280.000 di telespettatori pari al 5.2% di share.

Canale 5 – Calcio – Champions League – Borussia Dortmund Vs Inter: per la categoria sport ieri abbiamo assistito a match che ha visto -inter e Borussia contrapporsi per gli ottavi di Champions. La partita ha tenuto incollati allo schermo 4.404.000 di telespettatori pari al 16.7% di share.

Italia 1 – Le Iene Show: le inchieste giornalistiche e i servizi irriverenti de Le Iene sono stati visti da 1.808.000 di telespettatori per uno share pari al 11,2%.

La 7 – Di Martedì: il classico appuntamento settimanale di La 7 con politica e attualità condotto da Floris ha intercettato l’interesse di 1.218.000 di italiani pari al 5.5% di share.