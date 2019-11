Stava già ripartendo il ritornello “Che fine ha fatto Dibba?”. In effetti, l’attività social e pubblica di Alessandro Di Battista era stata parecchio intermittente, se non totalmente assente negli ultimi mesi. Il 19 settembre una appassionata critica alla nuova alleanza di governo, che faceva seguito a mesi di discreto silenzio con sporadiche apparizioni, tra salotti televisivi e campagne affollate di galline. Ecco perché, nonostante il post che invitava a donare il sangue, i “dibbiani” cominciavano a preoccuparsi. Sarà gia partito per l’India? si stara preparando a qualche nuovo progetto? La risposta è giunta.

Ecco che fine ha fatto Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista è partito per l’Iran. Il Fatto Quotidiano annuncia che l’ex deputato è partito la sera di martedì 5 novembre per raccogliere materiale e scrivere il suo nuovo libro. C’è anche una spiegazione al suo silenzio: «seri problemi familiari» si legge nel quotidiano diretto da Marco Travaglio. Ora però Dibba è alla volta del paese mediorientale per fare «ricerche» utili per il suo libro sulla politica internazionale, e il suo ritorno è previsto intorno a Natale. Dibba dopo aver preso le distanze politiche dalle scelte del suo amato e odiato Movimento 5 Stelle, prende anche le distanze fisiche e geografiche. Si allontana dalle discussioni su Ilva, tasse, manovre, alleanze nazionale e regionali e colpi alla schiena. Alessandro e Luigi, figli prodigio del movimento iniziato da Grillo, erano d’accordo nel negare alleanza nazionale e regionale al Partito Democratico, ma si sono poi dovuti piegare al volere di Beppe Grillo e delle circostanze. E mentre Di Maio raccoglie i cocci e cerca di rimettere insieme il puzzle e farlo durare un altro po’, Alessandro parte con lo zaino in spalla e il taccuino alla mano.

