ascolti tv 3 ottobre

La prima serata di ieri, giovedì 3 ottobre, ha visto il debutto su Rai Due di un programma su cui si erano concentrate molte aspettative. Si tratta dello show Maledetti amici miei, omaggio alla commedia italiana, in compagnia di tanti ospiti, con racconti, aneddoti, momenti di spettacolo e intermezzi musicali. Al timone dello show grandi nomi del panorama cinematografico italiano: da Alessandro Haber a Max Tortora, da Rocco Papaleo a Giovanni Veronesi. Una vera e propria scommessa per il direttore, Carlo Freccero. Scopriamo gli ascolti tv di questo e di tutti gli altri programmi in onda ieri in tv.

Dati ascolti tv giovedì 3 ottobre

Scopriamo gli ascolti tv di ieri, giovedì 3 ottobre, col dettaglio di share e numero telespettatori sintonizzati.

Rai Uno – Un passo dal cielo: la fiction, giunta alla sua quinta stagione, vede tra gli interpreti Daniele Liotti, Enrico lanniello, Rocio Munoz Morales e Serena Autieri. Il gigante e il bambino, il titolo della puntata di ieri, ha fatto un boom di ascolti: 4.176.000 spettatori pari al 18.6% di share.

Rai Due – Maledetti amici miei: il programma, fortemente voluto da Carlo Freccero, ha debuttato su Rai Due per la prima delle sue sette puntate. L’esordio ha incuriosito 903.000 spettatori, pari al 4.4% di share.

Rai Tre – Il segreto dei suoi occhi: film del 2015, di Billy Ray con Nicole Kidman protagonista. Gli spettatori sono stati 1.135.000 pari ad uno share del 4.8%.

Italia 1 – Le Iene: per il programma è stata la seconda puntata senza Nadia Toffa, ricordata con un omaggio molto toccante nella puntata di debutto di martedì. Tra i vari servizi proposti ieri, quello sui metodi degli studenti “furbetti” per superare i test di accesso all’Università. La puntata ha totalizzato 1.735.000 spettatori con il 10.8% di share (nello specifico, la presentazione dalle 21.17 alle 21.50: 1.800.000 spettatori e 7.1% di share).

Rete 4 – Dritto e rovescio: il programma di Paolo Del Debbio si è aperto con l’intervista in diretta al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Gli spettatori sono stati in tutto 1.006.000 con il 5.7% di share.

Canale 5 – Eurogames: Alvin e Ilary Blasi sono al timone dello show, che vede la partecipazione di Jury Chechi in qualità di arbitro e giudice delle sfide. Gli ascolti continuano ad essere in calo: 3.068.000 con 16% share la prima puntata, 2.483.000 con 12% share la seconda e 2.069.000 spettatori con 10.6% di share ieri.

La 7 – Piazzapulita: il programma di Corrado Formigli ha totalizzato 880.000 spettatori con uno share del 4.9%.