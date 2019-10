Film su Rai Uno, Italia 1, La 7 e Canale 5; spazio alla cronaca e all’attualità su Rai Tre e Rete 4; su Rai Due una fiction di successo, al debutto della sua attesissima terza stagione. Questa in sintesi la prima serata di ieri, mercoledì 2 ottobre. Gli ascolti tv hanno premiato soprattutto Canale 5, ma come di consueto hanno dimostrato anche l’affetto del pubblico per gli approfondimenti di Federica Sciarrelli nel suo Chi l’ha Visto. Il programma ieri sera ha affrontato un caso particolarmente a cuore agli italiani: l’omicidio di Marco Vannini. Presenti in studio i genitori del ragazzo e il loro avvocato. Ad uccidere Marco, secondo le ultime ricostruzioni, non sarebbe stato Antonio Ciontoli, che si sarebbe invece assunto la colpa di quello sparo fatale per coprire suo figlio Federico.

Dati ascolti tv mercoledì 2 ottobre

Vediamo di seguito gli ascolti tv della prima serata di ieri, mercoledì 2 ottobre, col dettaglio di share e numero telespettatori sintonizzati.

Rai Uno – Arrivano i prof: il peggior liceo d’Italia assume i peggiori insegnanti in circolazione, accuratamente selezionati da un algoritmo ministeriale, per tentare di risollevare le sorti dell’istituto, che “vanta” il più basso tasso di diplomati del Paese. Il film ha conquistato 3.026.000 spettatori pari al 13.5% di share.

Rai Due – Rocco Schiavone: la prima puntata della terza stagione della fortunata fiction Rai, dal titolo La vita va avanti, ha totalizzato 1.325.000 spettatori pari all’8.3% di share.

Rai Tre – Chi l’ha Visto: Federica Sciarrelli è la padrona di casa della storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alle persone scomparse e ai casi di cronaca irrisolti. Ieri sera il programma ha tenuto davanti alla tv 1.783.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%.

Italia 1 – Hercules – La leggenda ha inizio: ambientato nella Grecia dei miti, delle leggende, degli eroi, il film racconta di Hercules, il principe semidio combattuto tra il vivere l’amore per la bellissima Hebe, principessa di Creta, e concretizzare il suo destino di più grande eroe di tutti i tempi. Per il film 1.236.000 spettatori (5.2% share).

Rete 4 – Fuori dal coro: attualità, politica e cronaca affrontati in compagnia di Mario Giordano e dei suoi ospiti. Ieri il programma ha affrontato il tema degli sprechi, dei tagli al Servizio sanitario nazionale, delle pensioni, della nuova legge di Bilancio e dei falsi invalidi. Il programma ha registrato un ascolto medio di 1.035.000 spettatori con il 5.5% di share.

Canale 5 – Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: il film con Omar Sy protagonista, nei panni di un eterno Peter Pan la cui vita viene sconvolta dall’arrivo di una figlia, ha raccolto davanti alla tv 2.422.000 spettatori pari all’11.7% di share.

La 7 – War Horse: film drammatico di Steven Spielberg, con Jeremy Irvine, Emily Watson e David Thewlis ambientato durante la prima guerra mondiale. Ha totalizzato 714.000 spettatori con uno share del 3.3%