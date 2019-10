ascolti tv 30 settembre

Da un lato Alessia Marcuzzi, col suo Temptation Island VIP su Canale 5. Dall’altro, Il commissario Montalbano, su Rai Uno. La prima serata del lunedì è caratterizzata dalla sfida tra questi due giganti dei palinsesti televisivi, che nelle scorse settimane sono sempre stati protagonisti di un vero e proprio testa e testa. Il reality dei sentimenti, però, non è ancora riuscito ad avere la meglio sul personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti. Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv di ieri, 30 settembre.

Dati ascolti tv lunedì 30 settembre

Di seguito, gli ascolti tv di Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Italia 1, Rete 4, Canale 5 e La 7, con numero di telespettatori e share.

Rai Uno – Il commissario Montalbano: La vampa d’agosto è il titolo dell’episodio andato in onda ieri sera, in cui abbiamo visto il commissario indagare, nel torrido caldo estivo, sulla scomparsa di un bambino e sul cadavere di una donna ritrovato in un cunicolo. Lo abbiamo visto indagare e non solo, visto che a bruciare non era solo la temperatura, ma anche la passione tra il commissario e la sorella della vittima… La puntata era una replica, ma ha comunque tenuto incollati alla tv 4.590.000 spettatori pari al 20.4% di share.

Rai Due – Stasera tutto è possibile: il successo di Stasera tutto è possibile potrebbe essere decisivo per Stefano De Martino. Ci sono molti fari puntati su di lui e si vocifera addirittura una conduzione del DopoFestival con la moglie Belen Rodriguez. Lo show sta convincendo il pubblico: ieri sera erano 1.564.000 gli spettatori, pari al 7.8% si share.

Rai Tre – Presa diretta: Riccardo Iacona ha mostrato un’inchiesta sul gioco d’azzardo, un viaggio tra algoritmi che decidono chi vince e chi perde, infiltrazione mafiose nel business e testimonianze di chi del gioco è rimasto schiavo, facendolo diventare una patologia. Vizio di Stato ha interessato 1.047.000 spettatori pari al 5.1%.

Italia 1 – Rambo 2 La Vendetta: secondo capitolo della saga interpretata da Sylvester Stallone, nei panni del veterano della guerra del Vietnam John Rambo. Il film ha totalizzato 1.385.000 spettatori (5.8% di share).

Rete 4 – Quarta Repubblica: ospite del talk show è stato Pierluigi Bersani, ma Nicola Porro con i suoi ospiti in studio ha parlato anche di ambiente e immigrazione. Il programma ha totalizzato un ascolto medio di 1.031.000 spettatori con il 5.3% di share.

Canale 5 – Temptation Island Vip: il reality dei sentimenti, condotto da Alessia Marcuzzi, benché non possa contare su un cast forte come quello dell’anno scorso sta riscuotendo un grande successo di pubblico, come confermano gli ascolti. Il programma ha raccolto davanti al video 3.326.000 spettatori pari al 20.2% di share. Non abbastanza, però, per primeggiare su Rai Uno.

La 7 – Il socio: film del 1993 di Sydney Pollack con protagonista Tom Cruise, nei panni di un avvocato coinvolto nella spirale della criminalità. Ha registrato 492.000 spettatori con uno share del 2.4%.