Temptation Island ritorna: dopo essersi conclusa la stagione “fotonica” che ha tenuto incollati alo televisore migliaia di italiani, che hanno persino preferito il reality a un solitario momento con Pornhub, da lunedì 9 settembre comincia l’edizione “Vip“, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Se da un lato il pubblico si è lamentato dell’assenza di celebrità oggettive, come la divertentissima Valeria Marini che monopolizzò la scorsa edizione, ha fatto estremamente discutere la partecipazione di un vip in particolare, Er Faina, che ora si trova contro moltissimi canali social.

I canali di intrattenimento contro Temptation Island Vip e la partecipazione di Er Faina, cosa è successo

A contribuire al successo dei programmi della televisione “trash”, un ruolo indiscusso è giocato dai canali social di intrattenimento. I commenti, le gif, i meme hanno portato molti utenti meno avvezzi alla televisione di intrattenimento ad interessarsi a reality Temptation Island, Grande Fratello, Uomini e Donne. Le gif di Malgioglio che dice «adoro» o di Valeria Marini in costume che chiede le cotolette sono diventate di uso comune, anche per chi tendenzialmente preferiva altri programmi da vedere di fronte allo schermo. Ecco perché la presa di posizione di canali social come Trash Italiano, Isa e Chia, BitchyF, il Menestrelloh, GossipTvOfficial e GhettoTrash avranno un enorme peso. Insieme hanno infatti manifestato grande «indignazione» per la partecipazione di Damiano Coccia, detto Er Faina. Il personaggio del web, che ha raggiunto la sua notorietà proprio grazie a dei “video denuncia”, ha spesso utilizzato terminologia e modalità estremamente aggressive e violenti: «Tra le tante offese – si legge nella comunicato social condiviso nelle storie instagram da TrashItaliano – “ammazzati” “deviata” a Barbara D’Urso, “zo**ola” e “boc******a” contro un’ex protagonista di Temptation». Per questo motivo i canali social di intrattenimento ritengono che la sua partecipazione sia inammissibile, e che il tentativo del programma di sminuire le polemiche sia inaccettabile, e hanno deciso di boicottarne la popolarità. Si legge infatti che non verranno prodotti né divulgati « contenuti multimediali (gif, meme, video) legati al concorrente al fine di diffonderli e renderli virali», invitando utenti e altre pagine social a fare lo stesso.

Bisognerà vedere se la decisione avrà un effettivo peso, come è probabile, sulla riuscita della trasmissione, in onda da stasera alle 21.20 su Canale 5.

Chi sono i partecipanti di Temptation Island Vip 2019

Oltre a Er Faina e alla sua compagna Sharon Macrì, a riunirsi intorno al falò con Alessia Marcuzzi saranno le coppie composte da Ciro Petrone e Federica Caputo, la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli insieme al marito Stefano Macchi, Simone Bonaccorsi (eletto più Bello d’Italia nel 2018) con la fidanzata con Chiara Esposito, e il cantante Pagu con l’ex tronista Serena Enardu, anche se è trapelato che proprio questa coppia sia già scoppiata e abbia già abbandonato l’isola delle tentazioni.

(credits immagine di copertina: Instagram)