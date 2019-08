C’è anche un po’ di Gomorra nelle coppie di Temptation Island Vip

Si tratta di uno degli appuntamenti più trash (e per questo più imperdibili) della prossima stagione televisiva. Sono state infatti ufficializzate le coppie Temptation Island Vip 2019. Alessia Marcuzzi, in uno spot girato ad hoc per Mediaset, ha mostato le immagini e i nomi delle coppie che saranno messe a dura prova su due spiagge separate. La formula è sempre la stessa: le donne saranno accompagnate da dei giovani tentatori e la stessa cosa accadrà agli uomini.

Loro sono le SEI COPPIE che parteciperanno alla seconda edizione di #TemptationIslandVip 🔥 Noi non vediamo l’ora che inizi e voi? Ci vediamo a settembre 😉 pic.twitter.com/oVGxv6piuI — Temptation Island (@TemptationITA) August 19, 2019

Coppie Temptation Island Vip 2019 | Chi sono

Ecco i nomi delle coppie Temptation Island Vip 2019. Si parte con un nome molto noto della televisione, dagli anni Novanta in poi. Nathalie Caldonazzo rientra, infatti, nel target che – nella scorsa stagione – era stato ricoperto da Valeria Marini. Sarà lei, insieme al fidanzato Andrea Ippoliti.

Ci sarà spazio anche per la musica di Pago e per la sua compagna, l’ex tronista di Uomini e donne Serena Enardu. Gomorra è pronta a conquistare gli schermi di Mediaset grazie alla presenza dell’attore Ciro Petrone (che nel film di Garrone tratto dal romanzo scritto da Roberto Saviano impersonava Pisellino) e la compagna Federica Caputo.

Simone Bonaccorsi – presentato come l’uomo più bello d’Italia – affronterà la sfida insieme alla fidanzata Chiara Esposito. I fenomeni del web non sono da meno: Damiano Er Faina, che ha spopolato nelle classifiche dei principali influencer, si presenterà in coppia con Sharon Macri. Infine, la famosa speaker radiofonica Anna Pettinelli si accompagnerà con Stefano Andrea Macchi.

La reazione del pubblico del web alle coppie Temptation Island Vip 2019

C’è un po’ di delusione per chi si aspettava veri vip: le voci dei giorni scorsi avevano fatto pensare a partecipanti di altro spessore. Tuttavia, il cast di Temptation Island Vip 2019 supplirà alla mancanza di appeal – nella fetta più giovane di pubblico – con i classici colpi di scena sensuali a cui il programma ci ha abituato.