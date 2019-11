Ascolti tv 3 novembre: stravince il film Rai sullo Zecchino d’Oro e l’Italia degli anni Sessanta

Serata di film, talk show e inchiesta quella di ieri sera in tv. Su Rai 1 abbiamo visto andare in onda la pellicola I ragazzi dello Zecchino d’Oro mentre su Canale 5 il film La ragazza nella nebbia. Su Rai 2 protagonista è stato il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto; Italia 1 ha visto la messa in onda di una puntata di Le Iene Show. Vediamo i dati ascolti tv 3 novembre per tutti i programmi dei maggiori canali italiani.

LEGGI ANCHE >>> Latina, due studentesse disegnano svastiche sui muri a scuola: il padre di una delle due la spinge a denunciarsi

Ascolti tv 3 novembre

Ecco tutti i dati ascolti tv per la serata del 3 novembre:

Rai 1 – I ragazzi dello Zecchino d’Oro: ci troviamo nella Bologna degli anni ’60. Mimmo, il protagonista, è un bimbo difficile. Figlio di immigrati siciliani, il bambino preferisce scorrazzare per le strade insieme al fratello invece di studiare e andare a scuola. La sua unica passione? Cantare. La madre, disperata, lo porta a un provino canoro non sapendo che entrerà a far parte della storia della canzone italiana. La pellicola ha interessato 4.228.000 italiani pari al 18.3% di share.

Rai 2 – Che tempo che fa: il talk show si divide in due momenti principali. Nella prima parte vediamo l’incontro faccia a faccia tra un ospite e Fabio Fazio, che lo intervista; nella seconda, invece, la protagonista è Luciana Litizzetto che fa un monologo sui fatti accaduti nella settimana precedente. Lo share si è attestato al 7% con 1.795.000 telespettatori.

Rai 3 – Molly’s Game: il film si basa sulla storia vera di Molly Bloom, il cui sogno olimpico viene distrutto. La giovane e carismatica speranza dello sci deve abbandonare il campo dopo aver subito una grave lesione. Dopo aver studiato legge la giovane si trova ad ottenere un lavoro estivo che la vede invischiarsi nel mondo del gioco del poker clandestino. 1.081.000 i telespettatori che hanno scelto di vedere questo film pari a uno share del 4.9%.

Rete 4 – Il segreto: la serata del canale Mediaset è targata Il Segreto. La famosissima soap opera vede protagonista Pepa e il suo amore con Tristan. Sono stati 1.344.000 gli italiani che hanno visto la soap opera per un totale di share pari al 5.5%.

Canale 5 – La ragazza nella nebbia: la storia vede al centro la scomparsa di una giovane donna in una sperduta cittadina delle Alpi. L’ispettore di polizia deve indagare per capire cosa sia accaduto. Il magistrale lavoro di Donato Carrisi, che ha adattato il suo omonimo romanzo, ha meritato il David Di Donatello. Lo share per la pellicola si è attestato al 7.3% con 1.624.000 telespettatori.

Italia 1 – Le Iene Show: il format di inchiesta continua nel suo stile irriverente a e trasgressivo a raccontare il mondo di oggi. Il programma ha ottenuto il 12.5% di ascolti pari a 2.228.000 telespettatori.

La 7 – Non è l’Arena: il format di attualità condotto da Massimo Giletti prima andava in onda su Rai 1. Ora le analisi di fatti di cronaca politica italiana si sono spostate sulla rete di Urbano Cairlo. Nella serata di ieri Non ‘ l’Arena ha totalizzato il 6% di share pari a 1.184.000 telespettatori.