Dopo la fine della maratona di Harry Potter gli ascolti tv del Commissario Montalbano per il lunedì di Pasquetta tornano a crescere. La fiction italiana più amata del mondo con la replica de “Il Gatto e il Cardellino” torna sopra i 6,1 milioni di spettatori con uno share del 21,5% che gli fa vincere in scioltezza la serata degli ascolti tv. Dietro tutto il resto scompare, per dirla come farebbe Elettra Lamborghini: il secondo programma più visto è stato Report su Rai 3, in perdita rispetto alla scorsa settimana con 2.440.000 spettatori e uno share che si ferma al 8,6%. Una forbice incredibile dunque quella degli ascolti tv a Pasquetta, con molte persone che probabilmente hanno scelto di affidarsi ai servizi streaming.

Montalbano e poi il vuoto | Gli altri ascolti tv 13 aprile

Come detto dei risultati molto bassi quelli agli ascolti tv ottenuti dalle altre reti. Sul gradino più basso del podio c’è Italia 1, che con la replica del cult Jurassic Park ha interessato 1.995.000 spettatori pari al 7,3% di share. Su Rete 4 Nicola Porro e la sua Quarta Repubblica perdono nettamente il confronto con Rai 3 e si fermano a 1.575.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato 1.478.000 spettatori pari al 5.9% di share. Un peccato che L’ultimo imperatore, capolavoro di Bernardo Bertolucci, su La7 abbia ottenuto solo 459.000 spettatori con uno share del 2% quando meriterebbe ben altri numeri. Fuori dall’analisi tradizionale degli ascolti tv inseriamo L’Immortale, spin-off di Gomorra che nella sua prima tv su Sky Cinema ha interessato 297.000 spettatori con l’1% di share.