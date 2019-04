Artem Tkachuk de La paranza dei bambini ferito a Napoli

Era diventato noto al grande pubblico per la sua interpretazione di uno dei ragazzi del docufilm La paranza dei bambini, Orso d’oro a Berlino per la regia di Claudio Giovannesi e la sceneggiatura di Roberto Saviano, dal cui libro è stato ispirato. L’attore Artem Tkachuk si trovava nella zona dei baretti di Chiaia, una delle più frequentate di Napoli.

Artem Tkachuk ferito a Napoli

All’improvviso, mentre era in compagnia di un altro suo amico, è stato raggiunto da un gruppo di persone che gli hanno chiesto se provenisse dal rione Traiano. Poi, Artem Tkachuk è stato accoltellato per fortuna con colpi di lieve entità, che gli hanno provocato solo qualche ferita guaribile in 20 giorni all’ospedale Loreto Mare di Napoli.

Che ruolo aveva Artem Tkachuk nella Paranza dei bambini

Artem Tkachuk ha 18 anni. Il suo amico che gli stava facendo compagnia ne ha 21. Anche lui è stato raggiunto da calci e pugni, per una prognosi di 5 giorni. Nel film La paranza dei bambini, Artem Tkachuk aveva ricoperto il ruolo di Tyson. La pellicola è andata sul grande schermo per la prima volta lo scorso 13 febbraio 2019 e aveva subito ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale.