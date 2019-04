Conte annuncia l’incontro con Siri, ma poi viene smentito da Palazzo Chigi

Non avrà ancora sintonizzato bene le lancette del suo orologio, nel corso del viaggio internazionale in Cina. Per questo motivo, dalla Città proibita di Pechino dove si è recato in visita, Giuseppe Conte ha parlato del suo possibile incontro con il sottosegretario leghista indagato Armando Siri. Il presidente del Consiglio aveva indicato la data del possibile incontro Conte Siri proprio per la giornata di domani. Una previsione che difficilmente però potrà essere rispettata.

Incontro Conte Siri, Palazzo Chigi rimanda l’appuntamento

«Domani confido di poterlo vedere – aveva detto Giuseppe Conte -. Non ho ancora fissato l’incontro, ma domani sicuramente sarà il primo giorno utile per poterlo vedere». Sarebbe stato il primo faccia a faccia tra il presidente del Consiglio e il suo sottosegretario alle Infrastrutture in quota Lega dopo la notizia delle indagini della procura con l’accusa di corruzione.

L’incontro sarebbe stato molto importante e, arrivando nella giornata di domani, avrebbe dato un input molto forte ai rapporti sempre più tesi tra Lega e Movimento 5 Stelle. Tuttavia, Palazzo chigi si mostra molto più prudente dello stesso presidente del Consiglio. Dallo staff di Giuseppe Conte, infatti, trapela la difficoltà del fatto che l’incontro possa avvenire già domani.

Perché è importante l’incontro Conte Siri

Ma è difficile che ci sarà anche nei prossimi giorni. Giuseppe Conte rientrerà solo in serata dalla Cina, mentre martedì è già pronto a ripartire per la Tunisia. Calendario fitto di impegni internazionali. Per questo motivo, Armando Siri dovrà aspettare. Il caso delle sue dimissioni (che ancora non sono arrivate) tiene banco all’interno del governo. L’intervento da mediatore di Giuseppe Conte dovrebbe sbloccare lo stallo. Ma la sensazione è che passeranno ancora diversi giorni prima che i due rappresentanti dell’esecutivo possano vedersi.

