Virginia Raggi denuncia: «Roma è sotto attacco»

Roma è al centro di due attacchi incrociati. Il primo è quello politico, portato avanti da circa quattro mesi dalla Lega di Matteo Salvini; il secondo è quello criminale che, da diverso tempo sta mettendo a ferro e fuoco discariche, legali e non. Così Virginia Raggi, con un lungo post sul suo profilo Facebook, ha deciso di sfogarsi per tutto quello che sta avvenendo da mesi nella capitale e denuncia una serie di episodi sospetti che sono avvenuti negli ultimi tempi. L’ultimo è il rogo nella discarica abusiva – sotto sequestro – di via Collatina Vecchia, a Roma Est, a pochi metri dalla stazione ferroviaria Palmiro Togliatti.

«Roma è sotto attacco (utilizzando l’hahstag #SottoAttacco). Sotto attacco di una criminalità che continua ad agire contro i cittadini. Questa volta è andata a fuoco una discarica abusiva alla periferia est di Roma, nei pressi di via Collatina vecchia – scrive Virginia Raggi sul suo profilo Facebook -. Un’area dove venivano sversati illegalmente rifiuti di ogni tipo, dagli elettrodomestici al materiale edile, e che era stata sottoposta a sequestro dalla Polizia Locale lo scorso febbraio, a seguito dello sgombero di un insediamento abusivo».

Non può essere autocombustione

L’attacco a Roma sembra essere mirato: «Si tratta dell’ennesimo incendio che, con un’inquietante tempistica, colpisce la città. È evidente che sarà la magistratura a determinare le cause del rogo. Ma è certo che noi ai fenomeni di autocombustione non possiamo credere e che chiunque abbia commesso un simile gesto dovrà essere punito duramente».

Per Virginia Raggi è sicuramente un azione dolosa

Quindi, per la sindaca di Roma, l’episodio di ieri sera nella zona Collatina è sicuramente doloso e perpetrato da alcuni delinquenti. E dalle parole di Virginia Raggi emerge anche la possibilità – in attesa di un giudizio della magistratura su tutti i casi simili avvenuti nei mesi scorsi – che dietro tutto ciò ci sia un disegno, ed elenca una serie di fatti che alimentano questa sua tesi: «Sono ancora vivi il ricordo e la rabbia per l’incendio avvenuto solo un mese fa all’impianto di trattamento dei rifiuti Tmb di Rocca Cencia. Un rogo preceduto da quello di dicembre al Tmb Salario. Senza dimenticare i 600 cassonetti bruciati in 2 anni, le gare indette da Ama andate deserte, gli incendi nell’isola ecologica di Acilia, i furti nelle sedi della municipalizzata. Noi non restiamo a guardare. Ho dichiarato guerra più volte alla mafia e non ho paura: Roma non resterà sotto scacco di questi delinquenti».

(foto di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI + Post Facebook di Virginia Raggi)