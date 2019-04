Mediaset si mette a disposizione del concorrente ferito a Ciao Darwin: «Scatterà la polizza»

Mediaset critica le ricostruzioni della stampa e risponde alla famiglia di Gabriele, il concorrente di Ciao Darwin di 54 anni rimasto gravemente infortunato dopo aver partecipato a un gioco del programma, quello che prevede l’utilizzo del Genodrome, una grande macchina a rulli. L’uomo, infatti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma non è detto che – al termine della riabilitazione – possa tornare a riprendere le sue funzioni regolarmente.

Concorrente Ciao Darwin, la critica a Mediaset

Proprio a questo proposito, il cugino del concorrente di Ciao Darwin, Stefano Ambrosetti, aveva detto che la trasmissione aveva dato una risposta troppo debole all’incidente, limitandosi a rimandare di una settimana la messa in onda della trasmissione di Canale 5.

La risposta di Cologno Monzese sul concorrente Ciao Darwin

Ora, però, Mediaset non ci sta e affida a una nota le proprie dichiarazioni in merito a quanto accaduto nel corso della trasmissione e a come intenderà procedere nel futuro nei confronti di Gabriele: «Canale 5, Paolo Bonolis e Sdl2005, società di produzione del programma – ha scritto Mediaset – informano di aver preso contatti formali nei giorni scorsi con la famiglia del concorrente infortunatosi nel corso delle riprese della trasmissione. Oltre a manifestare vicinanza umana e rammarico per l’accaduto, Canale 5, Paolo Bonolis e Sdl2005 hanno chiesto informazioni esatte sulle condizioni del concorrente, al di là dei sommari resoconti di stampa e si sono messe a disposizione per tutto quanto si rendesse necessario. È stato inoltre comunicato alla famiglia di aver già attivato la polizza assicurativa a copertura dell’infortunio».

Dunque, Mediaset è pronta ad andare attivamente incontro al concorrente di Ciao Darwin che si è infortunato nel corso della puntata, prevedendo di far partire le pratiche per garantirgli la copertura assicurativa. Oltre, ovviamente, al supporto morale di cui la famiglia della vittima ha in questo momento bisogno.