Il sindaco leghista di Montebelluna canterà Bella Ciao

Contrariamente all’indicazione data dal segretario della Lega a livello nazionale, quel Matteo Salvini che andrà in Sicilia il 25 aprile per celebrare una generica giornata contro le mafie, il sindaco di Montebelluna, il leghista Marzio Favero, ha deciso di partecipare attivamente alla ricorrenza della Liberazione. Sarà proprio lui, infatti, a organizzare le celebrazioni nel proprio paese e, addirittura, intonerà anche Bella Ciao.

Sindaco Montebelluna: «Festeggerò il 25 aprile e canterò Bella Ciao»

La notizia è stata riportata dal Corriere del Veneto, che ha intervistato Marzio Favero: «I valori della democrazia sono stati conquistati attraverso la sofferenza – ha affermato -, è nostro compito onorarli. Non si può ridurre il 25 aprile a una festa della sinistra».

Stando poi al canto partigiano Bella Ciao, il sindaco di Montebelluna ha affermato che lo intonerà insieme ai suoi cittadini: «A me piace: è divenuta un simbolo della nostra Storia, non vedo perché non si dovrebbe intonare. Francamente, trovo incomprensibili le polemiche: non c’è nulla, nella Festa della Liberazione, che contrasti con i principi per cui si batte la Lega».

Chi è Marzio Favero, sindaco di Montebelluna

Marzio Favero non è un militante leghista dell’ultima ora. Ha iniziato a fare politica tra le fila del partito addirittura dal 1995. Ha avuto trascorsi come amministratore locale, come consigliere provinciale per esempio. Adesso è sindaco di Montebelluna, in provincia di Treviso. La sua iniziativa di festeggiare da protagonista il 25 aprile verrà apprezzata dalla sede centrale del Carroccio?

[FOTO dalla pagina Facebook Marzio Favero Sindaco]