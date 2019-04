Il passaggio allo Zenit di San Pietroburgo non è stato proprio una passeggiata per Claudio Marchisio. L’ex centrocampista juventino infatti ha collezionato solo 15 presenze dall’estate scorsa per colpa di diversi infortuni. L’ultimo lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram, ma assicura che sarà l’ultimo.

LEGGI ANCHE > Il ricordo di Claudio Marchisio per Silvia Romano è una cosa che riappacifica con il calcio

Claudio Marchisio e l’operazione al ginocchio: «Anche questa volta mi rialzerò»

In un letto di ospedale, un po’ provato ma con il pollice alzato. La fotografia postata da Claudio Marchisio su Instagram annuncia una nuova operazione, stavolta al ginocchio, ma sempre con positività e ottimismo. «Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni – scrive nella didascalia del post l’ex centrocampista della Juventus – Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta e dimostrarti più forte degli incidenti di percorso». E ci aggiunge anche due emoticon: «💪🔥», forza e fuoco.

«Dopo questa le ginocchia son finite»

Marchisio non si dà per vinto . «Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco» scrive ai suoi follower e fan. proprio a loro rivolge un ringraziamento, dicendo che «,il vostro affetto rende tutto più semplice». Seppur da un letto di ospedale, Claudio Marchisio oltre a non perdere la sua vena ottimista non perde nemmeno la voglia di scherzare: «Operata anche questa, le ginocchia sono finite».

(Credits immagine di copertina: Instagram marchisiocla8)