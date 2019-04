Roubaix, sparatoria nei pressi della città: uomini armati in fuga

Sparatoria a Tourcoing, nei pressi di Roubaix in Francia. Alcuni uomini armati hanno sparato nei pressi di un parcheggio per autoveicoli. Le autorità hanno intrecettato immediatamente le persone coinvolte nella sparatoria: alcuni spari sono stati uditi distintamente. Le forze speciali sono in campo per cercare di limitare al massimo i danni e circoscrivere la zona dell’attacco.

Roubaix, il video della sparatoria

I video si stanno diffondendo sui social network, grazie all’account Twitter INFO Roubaix:

ALERTE 🚨 – Une fusillade est en cours actuellement quartier Bourgogne à Tourcoing. La Police et l’armée sont sur place. Les individus cagoulés et armés sont en fuite. pic.twitter.com/bHTVZG0O6T — INFO Roubaix (@RoubaixInfo) April 24, 2019

La sparatoria, precisamente, è avvenuta nel quartiere Bourgogne di Tourcoing. La polizia ha chiesto ai cittadini di evitare proprio questa zona della città per non trovarsi a tu per tu con le persone che hanno aperto il fuoco.

Le cause della sparatoria vicino Roubaix

Gli uomini in fuga si sarebbero poi spostati, secondo le ultime indiscrezioni, in un quartiere confinante a quello di Bourgogne, ovvero Virolois. Gli sparatori si sono mossi con un furgoncino bianco e si sono rinchiusi all’interno di una palazzina. Sul posto sono già intervenute le forze d’assalto che stanno preparando un raid per cercare di stanare gli assalitori.

Stando a quanto affermato dalle forze dell’ordine, la sparatoria sarebbe stata scatenata da due gang rivali all’interno della città. L’episodio, quindi, sarebbe da ricondurre alla criminalità locale e non a finalità terroristiche.