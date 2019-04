Non è arrivata proprio la riappacificazione attesa tra Antonio Razzi e Guillermo Mariotto, dopo gli scontri del sabato di Pasqua a Ballando con le Stelle. Entrambi hanno avuto un momento di confronto nel corso della trasmissione del mattino di Eleonora Daniele, Storie italiane, alla quale l’ex senatore di Forza Italia ha partecipato insieme alla moglie Maria Jesus Fernandez.

Moglie Razzi e l’attacco di Mariotto sulla demenza senile

Oggetto del confronto è stata una frase pronunciata sabato da Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle. Dopo la sua esibizione vestito da Zorro, Mariotto aveva detto: «Non so se quella di Razzi è demenza senile o paraculaggine». La frase non è piaciuta alla moglie dell’ex senatore, che ha risposto per le rime proprio dallo studio della trasmissione della Daniele.

«Quella frase non mi è piaciuta – ha detto Maria Jesus Fernandez, sposata con Razzi nel lontano 1974 -, anche perché in famiglia ci sono molte persone che soffrono di demenza senile». Inoltre, non è riuscita a confrontarsi direttamente con un Mariotto che si è collegato con lo studio direttamente da una stazione ferroviaria, dove stava per prendere un treno. Quest’ultimo ha voluto semplicemente specificare che, tra le due alternative proposte, quella della demenza senile e della paraculaggine, aveva scelto la seconda. Dunque, ha rispedito al mittente le accuse sulla frase pronunciata a Ballando con le Stelle.

La moglie Razzi chiede le scuse a Mariotto

In ogni caso, a Maria Jesus Fernandez, moglie di Antonio Razzi, non sono bastate le spiegazioni rilasciate velocemente da Mariotto. Nel corso della trasmissione ha continuato a chiedere le scuse al giudice di Ballando con le Stelle, dicendo che le sue dichiarazioni sono state molto furbe. Adesso si attenderà la prossima mossa di Antonio Razzi che dovrebbe partecipare al ripescaggio, dopo l’eliminazione dal reality di Milly Carlucci nella notte di Pasqua.

