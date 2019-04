Feltri dice a Salvini che per uscire dall’Europa può chiedere consigli alla Juventus

Una battuta che gira sui social da anni, con un riferimento a un episodio avvenuto dieci giorni fa. Così Vittorio Feltri ha deciso di utilizzare l’eliminazione dalla Champions League della Juventus ironizzando sull’esempio che Matteo Salvini dovrebbe seguire per far uscire l’Italia dall’Europa. Una battuta, un tweet, fuori tempo massimo che non ha fatto piacere ai tifosi bianconeri.

«Caro Salvini per sapere come uscire dall’Europa bisogna chiedere informazioni alla Juventus», ha scritto Vittorio Feltri sul suo profilo Twitter. Il riferimento è alla sconfitta – con conseguente eliminazione dalla Champions League – dei bianconeri contro l’Ajax che ha fatto svanire il sogno europeo di Ronaldo e compagni, rimandando ancora una volta l’affermazione a livello continentale del club che in Italia è l’assoluto dominatore della Serie A da otto anni consecutivi, con la sua leadership Nazionale mai messa in discussione dalle varie contendenti che si sono succedute.

Caro Salvini per sapere come uscire dall’Europa bisogna chiedere informazioni alla Juventus — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 24, 2019

Il tweet di Vittorio Feltri sull’eliminazione dalla Champions della Juve

Il sarcasmo di Vittorio Feltri è legittimo, data la fragilità Europea della Juventus che, nonostante le due finali di Champions League giocate, ma perse. Però si tratta di una battuta fuori tempo massimo per due motivi. Il primo riguarda l’ultima eliminazione dei bianconeri che risale, ormai, a dieci giorni fa, un lasso di tempo immenso. Il secondo, invece, è più politico: da mesi, esattamente da quando Salvini si è insediato al Viminale e la Lega ha deciso di condividere l’avventura alla guida del Paese con il Movimento 5 Stelle, il Carroccio – attraverso le parole del suo leader – continua a smentire l’intenzione di un’uscita dell’Italia dall’Europa.

«Old but gold»

Infine, c’è anche la questione che sui social si definisce «Old but gold». La battuta sull’uscita dalle coppe della Juventus e quella dell’Italia dall’Unione Europea, infatti, non è stata partorita dalla mente di Vittorio Feltri, ma gira sul web da diversi anni. Insomma, nulla di originale e nulla di nuovo sul fronte occidentale.

(foto di copertina: ANSA/MOURAD BALTI + tweet di Vittorio Feltri)