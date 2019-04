La capolista M5S alle Europee sul 25 aprile: «Festeggerò questa cosa» | VIDEO

Il 25 aprile si celebra in tutta Italia l’anniversario della Liberazione. Una festa molto sentita da buona parte dei cittadini che ricordano le vittime della resistenza e delle lotte partigiane che hanno contribuito alla fine dell’invasione nazista nel nostro Paese. Ma la memoria si sposta anche su tutti quei militari che hanno perso la vita in questo conflitto e di tutte quelle vittime innocenti che sono morte per mano delle milizie tedesche e dei fascisti. A Di Martedì, la trasmissione di La 7 condotta da Giovanni Floris, si è parlato anche di questo e delle polemiche tra M5S e Lega sulla partecipazione agli eventi del 25 aprile e tra gli ospiti c’era – oltre a Luigi Di Maio – anche Sabrina Pignedoli, capolista pentastellata alle elezioni europee del prossimo 26 maggio.

Incalzata da una domanda di Concita De Gregorio, però, la giovane candidata del Movimento 5 Stelle è apparsa impacciata e intimidita dal dover affrontare un tema così importante e che, nelle ultime settimane, sta spostando molti equilibri all’interno dell’opinione pubblica. Un’emozione che ha portato Sabrina Pignedoli ha definire il 25 aprile come «questa cosa».

Sabrina Pignedoli, quando il 25 aprile diventa «questa cosa»

L’emozione gioca brutti scherzi, e la difficoltà sul volto di Sabrina Pignedoli è evidente. Il tutto provoca un impaccio. «Il 25 aprile per me è una festa importante per la Nazione – esordisce bene la capolista del M5S alle Europee -. Tanto che il 25 aprile sarò a Reggio Emilia (sua città natale, ndr), per festeggiare questa cosa». L’impaccio si nota anche dalla sua voce che appare tremula e l’ha portata a dare una definizione abbastanza sbrigativa sui valori dell’anniversario della Liberazione. Poi il suo discorso prosegue annullando la differenza tra destra e sinistra, ritenuta anacronistica rispetto allo stato attuale della politica italiana attuale.

