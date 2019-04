Elia Pietschmann, morto in incidente stradale l’attore dei Delitti del Barlume

Stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna, insieme al padre, approfittando del lungo ponte delle vacanze di Pasqua. Elia Pietschmann è morto in un gravissimo incidente stradale in motocicletta, sulla statale 125 tra Siniscola e Santa Lucia, sulla costa nord orientale dell’isola. Inutile la corsa nell’ospedale di Olbia.

Chi era Elia Pietschmann, l’attore morto vicino Olbia

Elia Pietschmann, 29 anni, era un promettente attore che si stava facendo strada nel mondo del cinema italiano e internazionale. In molti lo ricorderanno per le sue interpretazione nella fortunata serie televisiva I Delitti del Barlume, prodotta dalla Palomar e in onda sui canali Sky dal 2013. Pietschmann aveva recitato nella serie a partire dal 2017. Non solo: la sua carriera cinematografica comprendeva delle comparse anche in È arrivata la felicità di Riccardo Milani e Pezzi Unici di Cinzia Th Torrini, mentre per il grande schermo aveva recitato in ‘Natale a Londra‘ di Volfango De Biasi e in ‘Freaks‘ di Gabriele Mainetti.

La dinamica dell’incidente di Elia Pietschmann

L’attore, 29 anni, era residente a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, ma da tempo viveva anche a Roma. Il padre è un grande appassionato di motociclismo e aveva proposto al ragazzo di trascorrere qualche giorno in Sardegna proprio all’insegna di questa loro comune passione. Le immagini dell’incidente stradale sono molto forti: Elia Pietschmann deve aver perso il controllo del veicolo sul quale viaggiava ed è finito in una scarpata che si trovava sotto al livello del manto stradale.