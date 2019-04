La speranza è che non arrivi mai la torta per il primo compleanno: basta già quella dei sei mesi. Il Comitato Riapertura Metro Repubblica ha “festeggiato “, e le virgolette sono d’obbligo, i sei mesi di chiusura della stazione Repubblica della metro A di Roma, chiusa dallo scorso 23 ottobre.

La torta per festeggiare i sei mesi di chiusura della stazione metro Repubblica di Roma

Sono passati 6 mesi, e la metropolitana ancora non si ferma a Repubblica. Non si ferma neanche alle stazioni vicine (Spagna e Barberini) ma questo aè ancora un’altra storia. La stazione che permette di accedere a piazza Esedra, a pochi passi dalla stazione Termini, venne chiusa il 23 ottobre in seguito ad un incidente. Al passaggio dei tifosi del Cska di Mosca, le scale mobili si attorcigliarono su loro stesse, ferendo le decine di persone che le stavano utilizzando. Da allora, non è stato più possibile accedere al centro di Roma da quella stazione, una delle porte di ingresso al centro di Roma.

Torta e brindisi, ma l’amaro resta in bocca e non solo

Un fatto vergognoso, una brutta figura di fronte ai romani che ogni giorno devono affrontare le peripezie per arrivare al lavoro, per gli italiani che vedono la capitale muoversi su una sola metropolitana, e per i turisti che si trovano in difficoltà a visitare la bellissima città eterna. Insomma, meglio berci sopra. Oltre alla torta con scritto “Metro Repubblica 6 mesi di chiusura” corredata di candeline ad effetto, il comitato ha offerto insieme a residenti e commerciati della zona, anche qualche bicchierino. Un festeggiamento in pieno regola, e come tutte le feste con un grande amarti che il dolce della fetta di torta non potrà bastare a cancellare.

(Credits immagine di copertina: Facebook Comitato Riapertura Metro Repubblica)