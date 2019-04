Emergenza a Lourdes, si barrica in casa con ostaggi

Emergenza in corso a Lourdes, nella regione degli Alti Pirenei, a pochi passi da uno dei santuari mariani più famosi d’Europa e del mondo. Un uomo – di circa 50 anni – si sarebbe barricato all’interno di una casa e avrebbe con sé alcuni ostaggi. Intorno alle 11, infatti, sono stati sentiti anche dei colpi di arma da fuoco.

UPDATE [23.04-13:40] #Lourdes Alti Pirenei #Francia IN CORSO OPERAZIONE DI POLIZIA vicino #Santuario di Nostra Signora di Lourdes – Se sei in zona non diffondere immagini fino alla conclusione dell’intervento pic.twitter.com/4ear5HM5nZ — Emergenza24 (@Emergenza24) 23 aprile 2019

L’episodio sarebbe di carattere privato, e non legato al terrorismo. I due ostaggi sarebbero la sua ex compagna e la figlia. La donna aveva più volte denunciato per violenza l’uomo. Ora, sarebbe in corso una lunga trattativa con le teste di cuoio che sono in azione in rue Mozart, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Lourdes.

Forcené retranché rue Mozart à #Lourdes – Mardi 23 avril 2019

Vers 11h00 ce matin, des témoins ont entendu des coups de feu rue Mozart à Lourdes. Il s’agit d’un individu retranché à son domicile ayant tiré des coups de feu vers l’extérieur. https://t.co/LNqFYIo3oZ pic.twitter.com/u0lh0eoN5Q — Préfet des Hautes-Pyrénées (@Prefet65) 23 aprile 2019

L’uomo – stando ad alcune testimonianze – sarebbe un ex militare. Alle origini del suo gesto, con ogni probabilità, una vicenda familiare che si stava trascinando avanti da un bel po’ di tempo.