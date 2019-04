Il post di Salvini con il mitra? Per Giulia Bongiorno è solo “ironico”

Per la Bongiorno si è trattato di ironia che non le fa "Né caldo, né freddo"

Non si arrestano le polemiche sul post postato dallo spin-doctors di Matteo Salvini, che ritraeva il ministro dell’Interno con una mitragliatrice, un “fare” che a molti è sembrato quantomeno inquietante. E sul tema interviene anche una vera e propria protagonista della Lega e del Governo del Cambiamento, la ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno che non esita, come moti a gettare acqua sul fuoco.

Intervistata stamattina nel corso della trasmissione Agorà la ministra si è appellata all’ironia: “Ho visto che state riempiendo i dibattiti di questa cosa che non è una priorità. Mi piacerebbe parlare più di pubblica amministrazione. A me è sembrata una frase ironica, con la faccetta sorridente, non mi ha fatto né caldo, né freddo”. Tutto si conclude con la solita boutade insomma, con i soliti gufi, rosiconi e militanti di sinistra che non riescono a comprendere l’ironia del Capitano. Ma c’è da scommettere, che la portata simbolica dell foto associata a una figura istituzionale come il ministro dell’Interno non è sfuggita a una giurista come la Bongiorno che ha chiuso l’argomentazione in maniera lapidaria “Ho sentito che Salvini ha detto da oggi useremo le margherite, così eviteremo le polemiche”.