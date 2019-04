Nadia Toffa lascia il compagno: «Non mi ha mai accompagnato a fare la chemio»

Nadia Toffa ha appena fatto una rivelazione molto intima sui social network. La conduttrice del programma Le Iene, che da mesi sta lottando contro un tumore, ha voluto sfogare sulla sua pagina Facebook tutta la sua frustrazione per la fine della sua storia d’amore. La Toffa, infatti, ha deciso di lasciare il compagno con cui aveva iniziato una relazione a metà febbraio 2019 (la notizia era stata riportata in esclusiva in un’intervista al Corriere della Sera).

Nadia Toffa si è lasciata, l’annuncio

Per comunicare la fine della sua storia d’amore, invece, non ha scelto le colonne di un quotidiano, ma direttamente la bacheca dei suoi canali social. Per chiedere la vicinanza dei suoi fan e followers. «L’ho lasciato – ha scritto Nadia Toffa – perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola. Decisamente! Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima ; voi!».

Alle origini di questa interruzione della relazione, dunque, ci sarebbe una mancanza di attenzione da parte dell’uomo, che avrebbe trascurato le esigenze della propria compagna, in un momento così difficile della sua vita. Per questo motivo, dunque, Nadia Toffa ha chiesto consiglio a chi le ha sempre dimostrato il suo affetto: il suo pubblico sui social network.

Nadia Toffa ha chiesto il parere ai suoi fan: l’ex compagno non l’ha mai accompagnata nelle sue cure

«Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?! – chiede la conduttrice de Le Iene – Che ne dite? Vi abbraccio fortissimo. E buoni scampoli di vacanza anche se il tempo è guasto. Ma chi se ne importa. Vi voglio bene e aspetto il vostro parere. Baci luminosi». Ovviamente, il post non manca di quel pizzico di ironia. Nadia Toffa, in un post scriptum, conferma di non essere in cerca di un altro compagno, ma di voler semplicemente condividere il suo pensiero con i suoi fan, in modo tale da ricevere qualche consiglio.

La relazione di Nadia Toffa andava avanti dal mese di febbraio. Alcuni avevano sospettato una relazione con l’idolo di Masterchef, l’imprenditore del food Joe Bastianich. Ovviamente, però si era trattato di un gossip privo di fondamento, derivato da qualche scatto delle riviste patinate. Nei giorni scorsi aveva parlato di lui come di una sorta di compagno, una persona da incontrare con cui si sentiva bene, tanto da intrecciare – a volte – semplicemente le dita con le sue per lasciarsi andare a qualche girotondo di festa. Questa magia, tuttavia, sembra essersi interrotta.