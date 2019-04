Da quando è andata in onda la seconda puntata dell’ottava e ultima stagione del Trono di Spade, la concentrazione dei fan è tutta su un particolare, anzi, su una canzone. Si tratta di Jenny’s song, intonata da Podrick di fronte al caminetto e riproposta poi come sigla dei titoli di coda nella versione integrale interpretata dai Florence And The Machine. Perché ne parlano tutti? perché tra le righe del testo potrebbe essere nascosto il finale della saga per la conquista del Trono di spade. E se non l’avete vista, meglio smettere di leggere.

Perché è importante la sigla del secondo episodio del Trono di Spade

La scena è forse la più commovente dell’intera puntata. Mentre Podrick intona la canzone, vediamo tutti i personaggi prepararsi alla battaglia imminente: c’è Arya stesa a fianco di Gendry con cui ha perso la verginità, Sansa che beve con Theon, mentre Tyrion, Jaime, ser Davos, Brienne e Tormund bevono dinanzi al caminetto. Sul canale Youtube è pubblicato un video che propone la versione integrale della canzone, nella versione interpretata da Florence and the machine, con immagini sopratutto dell’ottava stagione, ma anche del passato.

Chi è Jenny, la cui canzone potrebbe dare indizi sul finale de Il Trono di Spade

La canzone si intitola Jenny’s Song, la canzone di Jenny. Jenny di Oldstones è, come spiegato nei libri, la protagonista di un tragico amore che riguarda da vicino le casate che ambiscono al trono di spade. Jenny sarebbe stata infatti un grande amore del principe Duncan Targaryen, che avrebbe rinunciato a diventare Re pur di sposarla. Pertanto la corona passò a suo fratello, a quello che tutti conoscono come Aerys II Targaryen, il Re Folle. Nei libri Duncan ed Aerys sono zio e nipote ma la serie televisiva ha semplificato l’albero genealogico dei Targaryen per non complicare ulteriormente una trama che, ammettiamolo, è già abbastanza complessa.

Inoltre Duncan e Jenny sarebbero morti durante la Tragedia di Summerhall, uno degli incendi causati da Re Aegon V, ed è proprio in quella circostanza che nasce il principe Rhaegar, ovvero il fratello maggiore di Daenerys (e padre di Jon Snow).

Quando la canzone è stata intonata da Podrick nella scena del caminetto, sui social sono cominciate le prime teorie. Nulla è casuale in Game Of Thrones, sopratutto nell’ottava stagione, dove ogni battuta sembra richiamare scene delle passate stagioni e lasciare indizi ai fan più scrupolosi sugli avvenimenti futuri. Secondo molti l’autore della canzone sarebbe Rhaegar Targaryen che l’avrebbe scritta e interpretata durante il Torneo di Harrenhal, facendo commuovere e innamorare Lyanna Stark: i due sappiamo essere i veri genitori di Jon Snow, che infatti confessa questa scoperta a Daenerys, che aveva appena finito di raccontare quanto il fratello Rhaegar amasse cantare (una coincidenza?), proprio alla fine della canzone.

Non solo: Jenny, che si autoproclamava essere discendente dai Primi Uomini, è stata anche la prima a parlare del “prescelto” per salvare Westeros e sedere sul trono di spade. In particolare costui, di cui aveva parlato anche Melisandre, sarebbe il diretto discendente di Aerys e Rhaella Targaryen, ovvero i genitori di Rhaegar ( padre di Jon) e di Daenerys. Questo pone un’ulteriore quesito: Chi tra Jon Snow e Daenerys è il prescelto? o lo sarebbe un figlio tra i due? Ma sopratutto, inserire questa canzone è davvero un indizio o un modo degli autori per mandare fuori strada i fan?.

Il testo della canzone «Jenny’s Song» de Il trono di Spade

La versione integrale pubblicata su YouTube è corredata anche dal testo, che scorre su scene delle stagioni passate e delle nuove puntate. Alcuni versi hanno destato particolare attenzione: «High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghosts» ( in alto nelle sale dei re scomparsi Jenny danza coi suoi spiriti) è infatti il verso che viene citato anche nei libri Cronache del ghiaccio e del fuoco di George Martin. Ecco il testo nella versione completa della serie televisiva: via alla caccia degli indizi.

High in the halls of the kings who are gone / Jenny would dance with her ghosts /

The ones she had lost and the ones she had found / And the ones who had loved her the most /

The ones who had been gone for so very long / She couldn’t remember their names /

They spun her around on the damp old stone / Spun away all her sorrow and pain /

And she never wanted to leave / Never wanted to leave… //

They danced through the day and into the night / Through the snow that swept through the hall /

From Winter to summer, then winter again / Till the walls did crumble and fall /

And she never wanted to leave / Never wanted to leave… //

High in the halls of the kings who are gone / Jenny would dance with her ghosts /

The ones she had lost and the ones she had found / And the ones who had loved her the most//

Traduzione

In alto nelle sale dei re che sono spariti / Jenny balla con i suoi fantasmi /

Quelli che aveva perso e quelli che aveva trovato / E quelli che l’avevano amata di più /

Quelli che erano andati via da così tanto tempo / Che non riusciva a ricordare i loro nomi /

La girarono sulla vecchia pietra umida / Per scacciare tutto il suo dolore e sofferenza /

E lei non ha mai voluto andarsene / Non ha mai voluto andarsene … //

Hanno ballato tutto il giorno e nella notte / Attraverso la neve che spazzò attraverso la sala/

Dall’inverno all’estate, poi di nuovo all’inverno / Finché le pareti non si sono sgretolate e cadute /

E lei non ha mai voluto andarsene / Non ha mai voluto andarsene … //

In alto nelle sale dei re che sono spariti / Jenny avrebbe ballato con i suoi fantasmi /

Quelli che aveva perso e quelli che aveva trovato / E quelli che l’avevano amata di più //

