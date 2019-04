Virginia Raggi e la foto per il Natale di Roma ‘rubata’ su Instagram 

Si tratta solamente di una disattenzione: si trova una bella fotografia in giro per i social network, se ne rimane affascinati per le luci e la pulizia dello scatto e si decide di condividerla con i propri fan e follower. Il tutto, però, dimenticandosi – come buona norma ed educazione insegna – di citare il nome di chi ha realizzato quell’immagine. Ed è così che anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, per celebrare il Natale numero 2772 della città eterna ha deciso di condividere una bellissima fotografia dall’alto che immortala il centro della capitale. Peccato che l’autore di quello scatto si sia accorto di quell’immagine ‘rubata’ e ha chiesto alla prima cittadina di inserire i credits o di rimuoverla da suo profilo.

Il tutto è avvenuto alla luce del sole. Sul profilo Instagram di Virginia Raggi il 21 aprile, giorno del Natale di Roma, è comparsa una favolosa immagine scattata dall’alto in cui si vede tutto il centro città alle prime luci del tramonto: dai tetti dei palazzi storici, fino ai colori crepuscolari del Tevere. Uno scatto molto bello che ha ottenuto oltre 12500 like sui social. Poche ore dopo, però, è arrivata la rivendicazione da un ragazzo che sostiene di essere lui il vero autore di quella foto mozzafiato.

L’immagine ‘rubata’ sul profilo Instagram di Virginia Raggi

«Ciao, io sono il fotografo che ha realizzato questa immagine. Per favore, puoi aggiungere il credit alla foto o rimuoverla dal tuo profilo? Grazie mille», scrive Samuel Chan in risposta alla condivisione di Virginia Raggi sul suo profilo Instagram.

E chi lo scrive non è proprio uno sprovveduto: si tratta di un giovane influencer e fotografo freelance cinese e sulla sua pagina social troviamo tantissimi scatti dall’alto di varie città del mondo. E tra queste immagini, scorrendo sul suo Instagram, troviamo anche la foto ‘contestata’.

Visualizza questo post su Instagram Rome from above🚁 #ItalynSamuel Un post condiviso da 99 | Samuel Chan (@2.25c) in data: Gen 4, 2019 at 3:15 PST

La richiesta di credit o rimozione della foto

L’immagine, come testimonia la stessa data riportata su Instagram, risale allo scorso gennaio. La richiesta di Samuel Chan a Virginia Raggi è, dunque, legittima. Dal suo commento, però, sono passate più di venti ore e il credit non è ancora stato inserito e la fotografia resta a campeggiare sul profilo della sindaca della Capitale.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Virginia Raggi. Foto credits 2.25c)