Giancarlo Magalli insulta ancora Adriana Volpe: «Non parlo con le bestie» | VIDEO

Non si placa il duello a distanza tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Nel corso della trasmissione Non è l’Arena, andata in onda su La7 nella serata di domenica 21 aprile, lo storico conduttore della Rai – pungolato da Massimo Giletti – ha risposto a una sollecitazione sulla sua ex collega de I Fatti Vostri. I dissidi tra i due sono ancora molto accesi e si dovrebbe finire addirittura in tribunale, ma il capitolo aggiunto con le parole di Magalli nella serata di Pasqua getta ancor di più benzina sul fuoco.

«Non parlo con le bestie», ha detto lo storico volto della Rai alla domanda fatta da Giletti che aveva citato proprio Adriana Volpe. Una risposta che è stata immediatamente immortalata e condivisa sui social dalle stessa showgirl, che su Instragram – insieme al video con la risposta di Giancarlo Magalli a Non è l’Arena – si è limitata a commentare: «A Pasqua il rispetto per le donne non è risorto!».

Gli applausi in studio a Magalli dopo la sua frase su Adriana Volpe

In molti hanno commentato il post Instagram pubblicato da Adriana Volpe, esprimendole solidarietà. Cosa che, invece, non è avvenuta in diretta dove il solo Massimo Giletti ha chiesto a Magalli di moderare i termini, mentre il pubblico in studio lo applaudiva e lo celebrava.

Il processo per diffamazione

Mentre lo scontro a distanza prosegue, Magalli dovrà rispondere in tribunale dell’accusa di diffamazione aggravata nei confronti della presentatrice e attrice Adriana Volpe. Il Gip di Roma ha, infatti, accolto con parere favorevole la denuncia presentata diversi mesi fa dalla showgirl per un post Facebook dell’iconico conduttore de ‘I Fatti Vostri’ in cui si alludeva a un modo non molto professionale di aver fatto carriera da parte dell’ex modella trentina

