La Roma vince il derby sui social nel giorno del Natale della capitale

Le stagioni di Roma e Lazio sono state, finora, abbastanza deludenti. I giallorossi, che secondo le previsioni di inizio stagione avrebbero dovuto lottare per un posto Champions senza alcun problema, sono stati protagonisti di un campionato ben al di sotto delle aspettative, con tanto di cambio tecnico e dirigenziale in corsa. I biancocelesti, reduci da alcuni campionati importanti sotto la guida di Simone Inzaghi, hanno mostrato alcune opacità che rischiano di tenerli fuori dalle coppe europee per la prossima stagione. Ma se il campo non regala grandi emozioni, sui social il derby si accende. Il merito? Il Natale della capitale. O per meglio dire il compleanno della Caput Mundi.

Il duello sui social tra Lazio e Roma è iniziato con il tweet dei biancocelesti, che nel pomeriggio del 21 aprile – per festeggiare il Natale numero 2772 della capitale – ha pubblicato un tweet di auguri nei confronti della città, nel tentativo di celebrarne la storia e la grandezza riconosciuta a livello mondiale.

A te che ci hai donato l’onore di essere la tua Prima Squadra: auguri, Caput Mundi pic.twitter.com/bPHIRU7Y1q — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 21 aprile 2019

Nel fare questi auguri alla città, però, non viene mai fatto il, nome di Roma. Come se la Lazio – che da sempre si professa prima squadra della città per via della loro nascita precedente a quella del club giallorosso – avesse una sorta di allergia nel nominare quelle quattro lettere.

Caput Mundi e il derby social tra Lazio e Roma

La Roma, che sui social è sempre più attiva e scaltra dei cugini dell’altra sponda del Tevere, hanno deciso di prendere in giro i rivali cittadini, pubblicando la foto di un cruciverba per ‘trollare’ chi gestisce i social del club biancoceleste.

63 orizzontale: la Capitale d’Italia admin: pic.twitter.com/LQyBqQVdQp — AS Roma (@OfficialASRoma) 21 aprile 2019

«63 orizzontale, quattro lettere: La Capitale d’Italia». Ed è così che la Roma ha deciso di ironizzare sulla discutibile scelta dei social media manager della Lazio che hanno il timore di utilizzare il nome della città, pensando di fare un torto ai propri tifosi.

