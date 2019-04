Massimo Marino, storico conduttore delle emittenti locali della Capitale, è morto dopo una lunga malattia. Era uno dei volti più conosciuti della televisione locale grazie al suo programma rotocalco di terza serata “Viviroma“. Con le sue telecamere mostrava le notti della movida romana, entrando in discoteche e locali per presentarne proprietari e gestori, ma anche vip, modelle e spogliarelliste.

Morto Massimo Marino, conduttore cult della notte romana

A dare l’annuncio del decesso del conduttore 59enne è la sua compagna Miria sulla pagina Facebook ufficiale di Massimo Marino. «Un’anima meravigliosa ci ha lasciato» scrive la donna dando la triste notizia. «Dopo una battaglia senza tregua, affrontata da vero guerriero, Massimo Marino ha abbandonato questa vita terrena. Il suo spirito ora è finalmente in pace.

Rimane un vuoto incolmabile per me, per la famiglia e per tutti quelli che lo hanno amato, ma so che avrebbe voluto un epilogo leggero come nel suo stile di persona solare e positiva e quindi mi sento di chiudere con uno dei suoi slogan più conosciuti: bella fratè, enjoy!» scrive ancora Miria «la sua compagna di vita» rilanciando il saluto che era diventato la firma di Massimo Marino, insieme a «A Frappe».

Massimo Marino era molto amato dal suo pubblico proprio per la sua simpatia e la sua “romanità”. Era apparso anche nel film di Carlo Verdone «Grande Grosso Verdone» dove interpretava un becchino cocainomane che aveva perso la salma.

(Credits immagine di copertina: Facebook ViviRoma)