Generazione Greta: «Non siamo in piazza solo per fare selfie» | VIDEO

Hanno ascoltato con molta attenzione il suo monito: "Non siamo qui per scattarci selfie"

Ecco i volti di chi ha manifestato oggi in Piazza del Popolo per i Fridays for Future

Tanti colori, le biciclette che alimentano – con la dinamo – il palco a impatto zero dal quale ha parlato Greta Thunberg, le treccine. Ecco qui la generazione Greta, quella che ha manifestato in piazza del Popolo a Roma, nel 19 aprile dei Fridays for Future, l’iniziativa di protesta per lottare contro il cambiamento climatico e sensibilizzare i grandi della terra.

Greta in piazza del Popolo, le parole dei suoi sostenitori

«Siamo qui perché avvertiamo davvero con forza il problema del global warming – ci dicono i ragazzi -, non scendiamo in piazza soltanto per farci i selfie». Proprio contro questo atteggiamento, proprio di un certo tipo di politica, Greta Thunberg ha voluto combattere, anche in un passaggio del suo discorso dal palco di Piazza del Popolo. Ma non ci sono soltanto i giovanissimi a protestare. Ci sono politici, certo, ma c’è anche più di un adulto richiamato in piazza dal senso del dovere e dal senso di responsabilità nei confronti di questa «generazione Greta», che combatte per un mondo più pulito.

Il sorriso di Greta in piazza del Popolo

Alla fine, tutti aspettano lei, nel tripudio dei sorrisi, nei colori dei cartelli, nelle danze e nei canti che qualche ardito stornellatore («Ho le formiche nel cervello») propone sul palcoscenico di Piazza del Popolo. Tutto, nell’attesa del discorso di Greta Thunberg che, alla fine, non può far altro che salutare Roma, dichiarare conclusa la sua missione e abbracciare virtualmente tutti. La sua 35esima settimana di sciopero per il clima si è conclusa in maniera brillante.

[VIDEO e FOTO di Francesco Collina]