Ronaldo sta dicendo a qualcuno che se l’è fatta addosso? | VIDEO

Non si placano le polemiche dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Da qualche ora è diventato virale un video che ritrae Cristiano Ronaldo al fischio finale di Juventus-Ajax, ritorno del quarto di finale che ha determinato la qualificazione degli olandesi e la conseguente uscita di scena dei bianconeri.

Il gesto di Cristiano Ronaldo alla fine di Juve-Ajax

Ronaldo sta tornando verso gli spogliatoi, mentre lo Stadium sta tributando il giusto omaggio ai lancieri per quanto visto in campo. Sulle note dell’inno della Juventus, Cristiano Ronaldo sembra rivolgersi a un compagno di squadra o a qualcuno presente in campo. Il gesto fatto è eloquente: sembra dire che qualcuno se la sia fatta addosso e che questo era il risultato finale.

@Cristiano ripreso dagli spalti alla fine di #JuveAjax sembra voler dire: “qualcuno se l’è fatta addosso”.

A chi si riferiva?#ChampionsLeague pic.twitter.com/5s8odUpbVt — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) 19 aprile 2019

Non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito, ma la mimica sembra non lasciare spazio all’immaginazione. Questo video fa il paio con le dichiarazioni, diffuse a mezzo stampa, all’indomani della partita di martedì sera: Ronaldo si sarebbe sfogato con la madre dicendo «Non posso fare miracoli». Insomma, sembra che il portoghese addossi ad altri la colpa per l’eliminazione dalla Champions League.

A chi si riferiva Cristiano Ronaldo?

Se, nei fatti, questo ragionamento potrebbe anche essere corrispondente alla realtà (Cristiano Ronaldo è stato l’autore di entrambi i gol della Juventus nelle partite di andata e ritorno contro l’Ajax), non sembra opportuno che un campione del suo calibro possa disinteressarsi così tanto della tenuta dello spogliatoio, rimbalzando le colpe della sconfitta su altre persone.

Resta un mistero da chiarire: a chi si riferiva quel gesto? All’allenatore Massimiliano Allegri che non avrebbe saputo gestire al meglio la rosa in un match così importante? O ai compagni di squadra meno esperti e meno abituati a questi palcoscenici?