Già da qualche mese, quando Charlize Theron viene fotografata in compagnia del primogenito Jackson la stampa si concentra su un dettaglio specifico: il bambino indossa abiti femminili. L’attrice ne ha apertamente parlato in un’intervista con il Daily Mail in cui senza nessun problema chiarisce l’enigma: «Mio figlio Jackson è una ragazza, e va bene cosi».

Charlize Theron: «Mio figlio è una ragazza e non c’è problema»

C0era chi sosteneva che Charlize Theron stesse crescendo suo figlio, ora di 9 anni, come se fosse una femmina, e che per questo il bambino appariva spesso in compagnia della madre in abiti femminili. L’attrice però ha chiarito con il Daily Mail che non è affatto così, ma che semplicemente lascia che Jackson sia libero di esprimere la propria identità sessuale liberamente. «Quando aveva tre anni mi ha guardato e mi ha detto “io non sono un ragazzo”!! racconta Theron, «Quindi, è molto semplice: ho due bellissime figlie che, come ogni genitore, voglio proteggere e vedere crescere e fiorire», riferendosi anche alla seconda bambina adottata August.

L’attrice ha continuato facendo una riflessione semplice eppure non affatto scontata. «Non sta a me decidere chi vogliono essere» ha continuato l’attrice, ribadendo che il suo unico compito come genitore è «celebrarle e amarle, essere certa che possano avere tutto ciò che desiderano per diventare chi vogliono».

(credits immagine di copertina: © AMPAS/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com)