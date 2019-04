L’Unione Europea resisterà al «vento dei sovranismi» e ne uscirà più forte di prima. L’intervista di Sergio Mattarella alla prestigiosa rivista francese La Revue de Politique Internationale è un appello alla speranza, che rilancia i valori fondanti del progetto europeo quali integrazione e cooperazione. E in vista delle elezioni di maggio, Mattarella aggiunge: «Serve un accordo con la Francia».

«L’integrazione è più forte di ogni polemica, ho fiducia nelle nuove generazioni»

Sergio Mattarella nell’intervista alla rivista francese, conferma che le sfide da affrontare oggi per l’Unione Europea sono nuove, e che non ci sono modelli risolutivi a cui fare riferimento, se non la cornice di valori che è alla base del progetto europeo. «Vi è un gran numero di paesi che si trovano in situazioni senza precedenti. Ma non credo che questi cambiamenti possano avere conseguenze sul funzionamento del Parlamento, della Commissione e del Consiglio europeo, e meno ancora minacciare l’esistenza dell’Unione» dichiara il Capo dello Stato Italiano, «La logica storica che sottende all’integrazione è più forte di tutte le polemiche, di tutte le contestazioni e di tutte le deviazioni», ha aggiunto il presidente della Repubblica. A rendere forte l’Europa, seppur minacciata, è anche l’apporto delle nuove generazioni, le prime davvero europee, poiché sono composte da «giovani europei che sono al tempo stesso francesi ed europei, italiani ed europei, tedeschi ed europei, i quali viaggiano per tutta l’Europa in piena libertà, una libertà a cui non vogliono rinunciare». Proprio loro sono simbolo di speranza per Mattarella: «Ecco perché ho fiducia nel futuro, nonostante le difficoltà, che non vanno ignorate, ma neanche esagerate».

Sergio Mattarella: «L’Ue resisterà al vento del sovranismo»

Sebbene sia evidente l’emergere nel vecchio continente di sentimenti nazionalisti e sovranità, paradossalmente, secondo Sergio Mattarella, questo porta ad un rinforzo dell’identità europea. I cittadini dell’Unione «provano un senso di appartenenza crescente. E paradossalmente, all’origine di questo rinnovato interesse vi sono i movimenti euroscettici – sottolinea il Presidente della Repubblica – A forza di denigrare le istituzioni e le politiche europee, sono riusciti a mobilitare nuovamente gran parte della popolazione». Il prossimo passo è quindi quello di «dare vita a una vera comunità internazionale che non sia al servizio delle politiche di potenza, bensì degli interessi dei popoli che la compongono – continua Mattarella – e aprire la strada a quello che definirei un multilateralismo efficiente».

«Solidarietà unica chiave per giungere a soluzione realmente europee sui flussi migratori»