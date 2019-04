Lega-M5S, Giorgetti chiama Berlusconi: «Siamo a un passo, crolla tutto»

La crisi di governo tra M5S e Lega viaggia sul filo dei retroscena. Tra chat di Whatsapp e telefonate, Matteo Salvini sta dando sfogo alla sua insofferenza nei confronti del suo alleato di governo, anche se la sua intenzione resta quella di rimanere insieme almeno fino alle elezioni europee del 26 maggio. Poco più di un mese, insomma, per resistere e per stringere i denti. Ma i leghisti non sono soddisfatti e non mancano le occasioni per farlo notare.

Messaggi Salvini ai suoi: «Dite a quello che facciamo i conti dopo le europee»

Stando a quanto riportato dal Messaggero, in un articolo di Alberto Gentili, Matteo Salvini avrebbe mandato addirittura un messaggio ai suoi, apostrofando i pentastellati con queste parole: «Questi grillini sono delle merde». E, in più, i due vicepremier – Matteo Salvini e Luigi Di Maio – non si rivolgerebbero più la parola. Arrivando addirittura a comunicare per interposta persona: «Di’ a quello che dopo le elezioni facciamo i conti».

Non solo messaggi Salvini, Giorgetti vuole il ritorno con Berlusconi

Pare addirittura che Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che non è mai stato tenero con l’alleato M5S, abbia telefonato proprio a Berlusconi, dicendo che ormai è quasi l’apocalisse: «Siamo a un passo – avrebbe detto – qui crolla tutto». Una sorta di messaggio per un ritorno all’alleanza di centrodestra. L’impressione, infatti, è che – dopo il crollo con l’alleanza grillina – Matteo Salvini e la Lega vogliano sperimentare un ritorno al centrodestra.

Sempre all’interno della Lega, poi, sono convinti che Di Maio voglia una crisi di governo prima delle elezioni europee, per recuperare i consensi persi. Se, infatti, il M5S si presentasse alla tornata elettorale come avversario dichiarato della Lega, potrebbe proporsi come unica alternativa al sovranismo da “sinistra”.

Il filo del telefono è incandescente. Salvini e Di Maio non parlano più. I leghisti sono sul piede di guerra. Berlusconi è pronto a tornare al governo. Solo retroscena o fantapolitica?

FOTO: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI