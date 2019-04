Salvini si scaglia contro Raggi: «Inadeguata a fare il sindaco, cambia mestiere amica mia»

Matteo Salvini interviene dagli studi di Porta a Porta sul caso di Virginia Raggi che ha animato il dibattito politico del pomeriggio italiano. In un’inchiesta de L’Espresso, firmata da Emiliano Fittipaldi, si scrive che il sindaco di Roma avrebbe fatto pressioni sull’ex amministratore delegato AMA (la municipalizzata dei rifiuti), Lorenzo Bagnacani, per fargli chiudere il bilancio in rosso. In merito a questa decisione, ci sarebbero anche degli audio e delle chat in cui la Raggi diceva: «Lorenzo, devi modificare il bilancio come chiede il socio… se il socio ti chiede di fare una modifica la devi fare!».

Salvini contro Raggi: «Cambia mestiere, amica mia»

Oggi, Matteo Salvini non ha perso la sua occasione per alimentare la polemica – che va avanti ormai da diversi giorni – con l’inquilina del Campidoglio. Nell’intervista a Bruno Vespa, il ministro dell’Interno ha chiesto un passo indietro della sindaca. Non vuole entrare nel merito di un’eventuale vicenda giudiziaria ai danni della sindaca, ma la discussione si è spostata sul piano prettamente politico.

«Io dico che Raggi non è più adeguata a fare il sindaco di Roma non per eventuali irregolarità, non faccio il pm e non faccio il giudice, decideranno loro se ci sono stati reati – ha affermato Matteo Salvini -. Ma se un sindaco della città più importante d’Italia dice ‘i romani fuori dalla finestra vedono la merda’ e ‘ho la citta’ fuori controllo’ è un giudizio politico il mio».

Poi, lancia l’attacco finale: «Non sei in grado di fare il sindaco, allora cambia mestiere amica mia». Matteo Salvini, tuttavia, pur non entrando nel merito della vicenda giudiziaria, utilizza comunque i materiali dell’inchiesta dell’Espresso per parlare della sindaca Raggi. Nei giorni scorsi, tra Salvini e l’esponente del Movimento 5 Stelle c’erano state tensioni e botta e risposta sui social network.

FOTO: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI