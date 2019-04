Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono stati legato per 5 anni, poi la rottura, come un fulmine a ciel sereno. Lei posta il famoso selfie con la frase di Giò Evan, lui cerca di allontanare domande e indiscrezioni, salvo poi qualche frecciatina sui social. Ora che il leader della Lega ha ufficializzato la sua relazione con Francesca Verdini, anche l’ex fidanzata ha annunciato il suo nuovo legame. Coincidenze probabilmente, ma Elisa ritorna sull’argomento con delle dichiarazioni rilasciate al settimanale Di Più, dove svela chi ha lasciato chi e perché.

Elisa Isoardi sulla fine della storia con Salvini: «L’ho lasciato io»

Quando le viene chiesto che effetto le abbia fatto vedere l’ex fidanzato per mano con una nuova donna, sulle copertine di molte riviste, Elisa Isoardi risponde con decisione: «Perché dovrei scompormi? Dopotutto sono stata io a chiudere la storia con Matteo». «Non sa quante persone mi hanno scritto, dopo la fine della nostra storia, dicendomi: ‘Ma sei pazza? Ma ti pare che lo lasci proprio ora?’ – continua, spiegando la concomitanza della fine della loro relazione e l’incarico da ministro di lui – . Io, però, non ragiono così: se una storia non va, non va».

«Tra lavoro e i suoi figli, di tempo per me ne restava poco»

Rivela così un retroscena inatteso: si sapeva che tra i due era finita per colpa del poco tempo da poter passare insieme, e la neo conduttrice de La prova del cuoco lo conferma nella nuova intervista. «Il problema era il tempo: ne passavamo troppo poco insieme a causa dei rispettivi impegni. Matteo ha fatto tutto quello che possibile, non lo rimprovero di nulla – dice al settimanale Di Più – Però quando hai responsabilità così grandi è giusto che dedichi al lavoro ogni energia».

Elisa ha sempre sostenuto Salvini, sia in pubblico che in privato. Ma il tempo per dedicarsi alla loro storia alla fine non era abbastanza. «In quelle poche ore libere dal lavoro, comprensibilmente, lui voleva trascorrere del tempo con i due figli» continua Elisa spiegando comunque che era una scelta giusta e che lei rispettava: «Tutto giustissimo. Solo che, tolto il sacrosanto impegno per il lavoro e per i figli, di tempo per me ne restava davvero poco. Così, alla fine, ho capito che era arrivato il momento di andare avanti». E infatti, Elisa è andata avanti con una nuova storia d’amore. Ha infatti pubblicamente ammesso di essere ora legata ad Alessandro Di Paolo, ma ci va cauta. «Diciamo che, per il momento, ci stiamo frequentando» ma tra loro non c’è il fantasma del leader del carroccio.

«Francesca Verdini? sarà sicuramente un’ottima scelta»

Lei ribadisce che «Matteo ormai è il passato, io guardo avanti» ma non può sfuggire alla domanda su che effetto le abbia fatto sapere della sua nuova storia con Francesca Verdini. «Se Matteo è felice io sono felice per lui – ha dichiarato a questo proposito – Lui è un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta». Una risposta diplomatica, e probabilmente anche sincera: « Io continuo a volergli bene a considerarlo un uomo speciale» conclude.

(Credits immagine di copertina: © Matteo Nardone/Pacific Press via ZUMA Wire)