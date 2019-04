Flavio Briatore attacca Chiara Ferragni: «Voglio capire chi dà 600 euro a ‘sti deficienti»

Attacco sferzante di Flavio Briatore a Chiara Ferragni e Fedez nel corso del programma Non è l’Arena, in onda la domenica sera su La7. In studio, oltre a un passaggio sul governo – nel corso del quale l’imprenditore ha elogiato Matteo Salvini e ha sminuito l’operato di Luigi Di Maio -, Flavio Briatore si è concentrato su una domanda di Massimo Giletti sul mondo degli influencer.

Flavio Briatore parla di Chiara Ferragni e Fedez

In modo particolare, il conduttore ha parlato di una presunta richiesta di 650 euro fatta da Chiara Ferragni ai suoi fan per farsi scattare una foto con lei. Nel formulare la domanda, tra l’altro, Massimo Giletti commette una piccola imprecisione, dal momento che definisce Fedez come «dj», mentre in realtà è un rapper. Inoltre, il riferimento si sarebbe dovuto completare con la spiegazione del costo così alto: i 650 euro, infatti, rappresentavano il pacchetto vip per una masterclass natalizia della stessa Chiara Ferragni. Non includevano soltanto la fotografia, ma anche una borsetta Beauty Bites da 500 euro, un ingresso prioritario nel teatro con uscita prolungata fino alle 20, i posti a sedere sotto palco e la possibilitá di personalizzare il proprio make up look con professionisti di Sephora e prodotti Lancome.

Massimo Giletti ha detto di ammirare la capacità di alcune persone di far fruttare a tal punto la propria immagine da chiedere 650 euro a dei ragazzi semplicemente per posare insieme a loro. Il commento di Flavio Briatore è lapidario: «Voglio capire chi dà 600 euro a ‘sti deficienti». Massimo Giletti sorride e il pubblico in studio applaude l’uscita dell’ex manager della scuderia Benetton in Formula 1.

Flavio Briatore e l’attacco ai social network

Flavio Briatore ha poi spiegato meglio la sua frase, cercando di contestualizzarla: «I social media ti distolgono dal lavoro di tutti i giorni – ha affermato nel corso di Non è l’Arena -. Tutti sognano di diventare milionari senza fare un ca**o. Io vorrei vedere un imbianchino, un ragazzo che è riuscito a fare impresa».

Al momento, non si segnalano reazioni dagli account Instagram di Fedez e di Chiara Ferragni.

FOTO: ANSA/MASSIMO PERCOSSI