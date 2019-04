Di Maio dice che i cosiddetti porti chiusi di Salvini non sono una soluzione

«Si premette – si leggeva nel documento – che non risulta essere stato adottato alcun provvedimento, a rilevanza esterna, in tema di interdizione dell’accesso al mare territoriale o ad ambiti portuali nel periodo in questione. Giova evidenziare che tale eventuale atto, rientra tra le competenze del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 Cod. Nav., d’intesa, se del caso, con il Ministero interessato per la definizione dei presupposti attinenti alla tutela ambientale o all’ordine pubblico».

Di Maio porti chiusi e 25 aprile, la rincorsa ai voti persi a sinistra

Ma a parte la parentesi sulla effettiva apertura o chiusura dei porti, dobbiamo registrare anche un dietrofront riguardo alle politiche sovraniste da parte del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio, infatti, si rende conto soltanto ora, alla vigilia di elezioni europee che possono dire molto sul futuro della Lega e del Movimento 5 Stelle al governo, che i cosiddetti «porti chiusi» di Salvini non sono una buona soluzione per fronteggiare l’emergenza migratoria. Mai queste parole sono state effettivamente pronunciate nel bel mezzo di una crisi, come quella della nave Diciotti, ad esempio, o come il caso appena citato della Mare Jonio.

Luigi Di Maio ha fretta di sottolineare le distanze tra il M5S e la Lega, distanze che, nei mesi scorsi, sembravano essersi appiattite su posizioni molto vicine a quelle di Matteo Salvini: «Non è un mistero – ha detto Di Maio al Corriere della Sera – che M5S e Lega sono due forze molto diverse. La pensiamo in maniera opposta anche sul 25 aprile: per me la Liberazione è un giorno da ricordare, così come gli anni subito dopo». La rincorsa ai voti persi a sinistra.

FOTO: ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO