Giulio Berruti è la nuova fiamma di Maria Elena Boschi?

«Ho visto Maria Elena Boschi arrivare a una festa con Giulio Berruti. Ma tipo lei che lo guardava pazza d’amore. Per me la settimana del mobile può finire qui». Recita così il tweet di Annalia Venezia, giornalista di Grazia, che ha colto gli sguardi teneri tra Meb e l’attore Giulio Maria Berruti. Entrambi si sono recati al party esclusivo per la settimana del design a Milano. L’evento di Toilet Paper era uno dei più chic presenti in cartellone. Ovviamente, si è trattato di un party esclusivo, all’interno del quale si entrava soltanto con invito.

Maria Elena Boschi insieme a Giulio Berruti

Evidentemente c’era una ragione se l’ex ministro per le Riforme e sottosegretario alla presidenza del Consiglio è stata fotografata in compagnia di Giulio Berruti. Look dark per Maria Elena Boschi, solita mise da attore consumato per Berruti. Il grande pubblico lo conosce per una serie di interpretazioni sul grande e piccolo schermo.

Giulio Berruti, biografia e carriera

Gli occhi azzurri dell’attore, infatti, hanno brillato sia in pellicole come Melissa P di Luca Guadagnino, sia in quelle più recenti come Notti Magiche di Paolo Virzì. Sul piccolo schermo, invece, telespettatori e telespettatrici lo hanno visto all’opera in serie tv come Ritorno a Rivombrosa o Squadra Antimafia. L’attore, classe 1984, è laureato in Odontoiatria e protesi dentarie, ha iniziato recitando piccole parti e si è affermato sempre di più sia come attore, sia come ballerino amatoriale. È stato proprio lui, insieme a Cristina Marino, a vincere il talent show basato sulla danza Dance Dance Dance.

Chi li ha visti insieme giura di aver notato una certa intesa tra i due, anche se non è scattato nulla di nemmeno lontanamente simile a un bacio. Che sia proprio l’attore la nuova fiamma dell’esponente del Partito Democratico (ora deputata) al centro di tanti rumors durante la passata legislatura?