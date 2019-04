Laura Pausini si sfoga: «A Solarolo rubano i fiori sulla tomba della mia nipotina»

Una confessione molto intima quella fatta da Laura Pausini ai suoi fan. Il 10 aprile 2019, nel corso della trasmissione di Radio2 ‘La Versione delle Due‘, in diretta dalla nuova Sala D con Andrea Delogu e Silvia Boschero, la cantante romagnola – ospite insieme a Biagio Antonacci, con il quale sta affrontando una nuova avventura professionale, partita dal singolo In questa nostra casa nuova e con al centro un importante tour estivo – ha voluto raccontare un episodio che è avvenuto nel suo paese d’origine, Solarolo.

Laura Pausini e il furto dei fiori e dei giocattoli sulla tomba della nipotina

«Nel cimitero del mio paese sono seppelliti dei bambini tra i quali una mia nipotina che purtroppo è deceduta a 2 anni e mezzo. Rubano i fiori, – ha raccontato Laura Pausini – rubano i giocattoli che le mettiamo». Uno sfogo molto duro, che riguarda una vicenda personale e familiare di cui la cantante ha sempre parlato, nonostante la delicatezza della situazione. La nipote di Laura Pausini morì nel 2017, in seguito a una malattia rarissima. Anche in passato, la cantante aveva parlato del dramma della sorella e della sua famiglia per questa vicenda. Ora, torna al contrattacco parlando di un episodio di cronaca che sta caratterizzando la vita del piccolo centro romagnolo.

L’auspicio di Laura Pausini

«Queste persone devono pagarla pesantemente – ha detto Laura Pausini – sono delle merde, non è possibile che vadano nei posti dove i defunti riposano e dove chi li piange lascia un oggetto, è una cosa vergognosa, vorrei che ci fossero delle telecamere che li beccano e li mettono in televisione». La solidarietà dei conduttori della trasmissione e di Biagio Antonacci hanno fatto il resto. Il volto umano di Laura Pausini: una star internazionale, sempre ancorata al proprio luogo di origine e alla propria famiglia. Anche se, a volte, le vicende da ripercorrere sono particolarmente dolorose.

FOTO: ANSA/FLAVIO LO SCALZO