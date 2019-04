Torreira e la dedica alla Sampdoria durante Arsenal-Napoli

Lucas Torreira ha messo la firma, questa sera, nel corso dell’andata dei quarti di finale di Europa League tra Arsenal e Napoli. Il calciatore, ex Sampdoria, ha segnato la seconda rete della partita, a metà del primo tempo. Il centrocampista è subito corso in panchina, dove ha preso una maglietta che gli avevano conservato i suoi compagni di squadra: successivamente l’ha mostrata alle telecamere.

L’esultanza di Lucas Torreira e la dedica alla Sampdoria

Nella fotografia si è intravisto lo stesso Torreira accanto a un tifoso che mostrava la sua maglia blucerchiata della Sampdoria. Un omaggio alla sua ex squadra e, in modo particolare, a un supporter speciale, al quale era stata dedicata anche una frase molto dolce in spagnolo. Sui social network, si parla di una dedica a un tifoso della Sampdoria scomparso da poco.

La doppia beffa per il Napoli, oltre al gol di Lucas Torreira

Un omaggio alla sua ex squadra che è piaciuto agli italiani. Torreira è stato lanciato proprio dalla squadra di Genova che l’ha venduto all’Arsenal per 30 milioni di euro, con pagamento dilazionato. Ironia della sorte, Torreira è stato a lungo nel mirino del Napoli, la squadra contro la quale ha segnato questa sera. Una doppia beffa per i partenopei: il primo gol della partita, infatti, è stato siglato da Aaron Ramsey, l’esterno offensivo che l’anno prossimo sarà in forza alla Juventus, rivale storica del Napoli.