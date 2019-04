Un barcone con 90 migranti a bordo è stato intercettato dalle motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza mentre si dirigeva verso la costa siciliana. Le persone a bordo sono state spostate sulle due unità e poi portare a Lampedusa dove sono sbarcate. Immediato il commento di Matteo Salvini: «Li rispediamo subito a casa».

Lampedusa, sbarcano 90 migranti. Matteo Salvini: «Già al lavoro per rispedirli a casa loro»

L’operazione che non viene considerata di soccorso, si è svolta nel pomeriggio di giovedì 11 aprile, quando il barcone stava puntando alle coste siciliane. L’imbarcazione, che non era in difficoltà, è stata individuata quando già si trovava in acque italiane. Sono quindi intervenute due motovedette, una della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera, che hanno portato i migranti nel porto di Lampedusa. Immediato il commento del ministro dell’interno Matteo Salvini: «In Italia si entra rispettando le regole – scrive il vicepremier nel suo tweet – Siamo già al lavoro affinché i 90 clandestini arrivati a Lampedusa vengano rispediti a casa loro nelle prossime ore». Prima di rispedirli a casa però i migranti dovranno essere identificati. Ne verrà quindi stabilita la nazionalità e l’eventuale diritto di richiesta di asilo. Solo dopo il Viminale potrà “rispedirli a casa”.

🔴AGGIORNAMENTO

In Italia si entra rispettando le regole. Siamo già al lavoro affinché i 90 clandestini arrivati oggi a #Lampedusa vengano rispediti a casa loro nelle prossime ore. pic.twitter.com/X0G1KIv0Aa — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 11, 2019

