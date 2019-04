Buco nero, la foto nella foto: lo stupore di Katie Bouman, che ha sviluppato l’algoritmo dello scatto

Ha 29 anni e di professione fa il genio. Katie Bouman è il volto umano della scienza, quello che ha permesso – attraverso i suoi calcoli – di arrivare a sviluppare l’algoritmo che ha messo insieme i dati arrivati dall’Event Horizon Telescope. Un volto così umano che ha pensato bene di diffondere la fotografia in anteprima sui suoi social network: un punto di vista diverso del buco nero che tutti, nella giornata di ieri, hanno avuto modo di vedere.

Katie Bouman ha cambiato immagine del profilo. Quella attuale la ritrae eccitata mentre sullo schermo del suo laptop compare la foto del buco nero, il primo risultato dell’algoritmo che lei, insieme a un team di 200 persone, ha sviluppato. Meno di 30 anni, una millennials a tutti gli effetti, che utilizza la comunicazione tipica dei millennials e che è stata protagonista di una delle più incredibili scoperte scientifiche della storia.

L’immagine del buco nero ha confermato decenni di studi sulla relatività, da Albert Einstein a Stephen Hawking. E ha nuovamente messo in evidenza la questione della centralità delle donne nella scienza.

Computer scientist Katie Bouman and her awesome stack of hard drives for #EHTblackhole image data 😍 — reminds me of Margaret Hamilton and her Apollo Guidance Computer source code. 👩🏽‍🔬 pic.twitter.com/MgOXiDCAKi

— Flora Graham (@floragraham) 10 aprile 2019