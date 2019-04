Cicciolina venderà la sua biancheria intima per sopravvivere

Tutto in vendita. Cicciolina, al secolo Ilona Staller, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui descrive la sua difficile situazione economica. L’autorità giudiziaria, infatti, ha pignorato il suo vitalizio – maturato in seguito all’elezione in Parlamento con i Radicali – a causa di una serie di rate condominiali non pagate. Ora, l’ex pornodiva è in difficoltà economiche ed è costretta a vendere tutto.

Cicciolina vende anche la sua biancheria

Nell’intervista che uscirà sul Vanity Fair di domani, Cicciolina ha annunciato che metterà in vendita anche la sua biancheria intima. Senza, però, emettere scontrini: «Vorrei anche vedere: posso mai pagare l’Iva sulle mutandine?». La lingerie di Cicciolina, tuttavia, non sarà l’unico bene messo all’asta. L’ex pornodiva ha annunciato che venderà anche lo storico vestito con cui entrò per la prima volta in Parlamento: si tratta del suo famoso tubino tricolore – indossato rigorosamente senza mutandine – indossato il 2 luglio 1987.

Le confessioni di Cicciolina a Vanity Fair

Ma ci sono anche altri beni, che oltre al valore simbolico hanno un valore reale, che Ilona Staller venderà: si parla del suo attico sulla Cassia e un pianoforte bianco a mezza coda. Con i proventi – e con la milionaria richiesta di risarcimento alla casa d’aste americana Sotheby’s, accusata di aver venduto i suoi beni senza il suo consenso e senza i diritti d’immagine – Cicciolina spera di risollevare la sua situazione economica e di aprire, perché no, un hotel di lusso con spa.

Oltre ai beni materiali che l’attrice metterà in vendita, Cicciolina offrirà anche delle esperienze alle persone interessate: una cena o una partita a scacchi, ad esempio. Attualmente, l’ex pornoattrice dice di essere single e di non fare l’amore almeno da tre anni: «Faccio da sola – ha confessato – con le mani o con qualche oggettino. Gli uomini hanno soggezione di me perché pensano chissà quali esigenze abbia. Ma per quanto riguarda le relazioni, voglio solo qualcosa di serio».

FOTO: ANSA/MASSIMO PERCOSSI