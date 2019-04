Desiré Manca dopo le polemiche sulla scollatura: «Gli attacchi arrivano soprattutto dalle donne»

Desiré Manca è stata criticata per la sua scollatura in consiglio regionale

In Italia siamo ancora al punto di dover criticare una donna che fa politica soprattutto per il suo modo di vestire. Ieri si è registrata la polemica del giorno sulla scollatura di Desiré Manca, consigliera regionale del M5S eletta in Sardegna. La donna era stata accusata di essersi presentata nel parlamentino sardo con una camicetta di tulle che prevedeva troppe trasparenze. Per questo motivo aveva subito una vera e propria gogna sui social network e sui media locali. Oggi, la consigliera del M5S è stata intervistata dal Corriere della Sera per rispondere alle critiche che le venivano mosse.

Desiré Manca ha voluto rispondere alle polemica sulla sua scollatura

Esattamente come riportato da Giornalettismo nella giornata di ieri, Desiré Manca ha definito queste polemiche strumentali e ha fatto anche un’amara constatazione: «Questa pubblicità quasi offende il mio essere donna: c’è una visione maschilista, anche da parte delle donne. Ho ricevuto più attacchi femminili che maschili, certe donne sono le peggiori nemiche delle donne. Devono essere complessate o gelose oppure soffrono per non sapere osare».

Desiré Manca e quel paragone con Cicciolina

Desiré Manca ha rivendicato la scelta del suo abbigliamento. Sottolinea, infatti, come non si tratti di lingerie, ma di semplice tulle. E il tulle non è un materiale vietato dal regolamento del consiglio regionale. La consigliera del M5S dice di indossarlo senza problemi, anche in chiesa. E che non le verrebbe mai in mente di andare in giro con il seno al vento, dal momento che ha un figlio di 18 anni che, fortunatamente, prende commenti piccanti e meme inappropriati sui social network con una certa ironia.

Qualcuno, in questi commenti, arriva addirittura a paragonarla a Cicciolina, ma Desiré Manca rifiuta l’accostamento: «Io rispetto tutte le donne, ma non voglio essere paragonata a nessuna. Come me, anche mio figlio su questa polemica si è fatto una risata».

