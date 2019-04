L’incredibile incidente automobilistico di Sofia Goggia

La campionessa ci scherza su: "Vi prometto che adesso mi rimetto in carreggiata"

Finita fuori strada sulla neve, la sua Audi è atterrata sul tetto di un furgone in sosta

Paura per Sofia Goggia dopo uno spettacolare incidente automobilistico

Le immagini hanno fatto il giro della rete in poche ore facendo preoccupare tutti i suoi tifosi e gli appassionati di sci. Per fortuna, poi, Sofia Goggia ha rassicurato tutti sul suo stato di salute dopo un incidente automobilistico evidentemente più spettacolare che pericoloso. La campionessa olimpica nella discesa libera agli ultimi Giochi invernali di Pyeongchang 2018 si è, infatti, ritrovata con la propria vettura sul tetto di un furgone in sosta. L’incidente è avvenuto sul Sestriere.

La campionessa italiana era alla guida della sua auto, una Audi, quando per evitare un tamponamento con una vettura che le aveva frenato davanti, ha sterzato di colpo finendo fuori strada. La strada era scivolosa e sul bordo della carreggiata c’era la neve ghiacciate, per questo la sua manovra istintiva ha rischiato di provocare molti più danni di quelli che, alla fine, sono stati. Uscendo fuori di carreggiata, l’auto di Sofia Goggia è atterrata su un furgone parcheggiato sulla strada sottostante. E proprio sul tetto del camioncino si è andata a posare l’Audi della campionessa.

Sofia Goggia, il sorriso dopo quell’incredibile incidente

Poi è stata la stessa Sofia Goggia a voler rassicurare tutti i suoi tifosi e appassionati sulle sue condizioni di salute che, per fortuna, non hanno risentito in alcun modo del volo della sua automobile. Il furgoncino, infatti, ha attutito la caduta che avrebbe potuto portare a conseguenze molto più gravi. La campionessa olimpica di discesa libera, però, ora ci scherza su.

