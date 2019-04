Alessandra Mussolini replica di nuovo a Jim Carrey con una maschera insanguinata

Alessandra Mussolini contro Jim Carrey, ennesimo capitolo. Ormai, la vicenda sta assumendo dei tratti incredibili: sembra quasi che ci sia voglia di rincorrere l’ultima parola, in modo tale da mettere un punto definitivo. Oggi pomeriggio, l’eurodeputata eletta tra le fila di Forza Italia ha deciso di replicare ulteriormente, con un tweet con foto, alle dichiarazioni di Jim Carrey rilasciate a una emittente.

Alessandra Mussolini ha risposto di nuovo a Jim Carrey

In questa circostanza, l’attore canadese naturalizzato americano aveva detto che se Alessandra Mussolini si fosse sentita offesa dalla sua vignetta con il Duce a testa in giù, avrebbe potuto sempre girarla. Inoltre, lo stesso Jim Carrey ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’esistenza della nipote di Benito Mussolini e di ritenersi scandalizzato per il fatto che lei rappresenti un’istituzione governativa (in realtà, come detto, la Mussolini era stata eletta al Parlamento Europeo).

La risposta della Mussolini non si è fatta attendere: «La replica di Jim Carrey è peggio del suo disegno»:

La replica di @JimCarrey è peggiore del suo disegno pic.twitter.com/zx5KCwfO3Y — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 5 aprile 2019

Nella foto a corredo del tweet, Alessandra Mussolini ha utilizzato una maschera che sembra essere insanguinata. Il riferimento, probabilmente, è a uno dei film che ha reso più celebre Jim Carrey, ovvero The Mask, dove il protagonista cambia identità dopo aver indossato, appunto, una maschera. Tuttavia, non si comprende perché questa maschera postata dalla Mussolini abbia gli occhi iniettati di sangue e i denti sporchi allo stesso modo.