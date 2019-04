Esino Lario si trova in provincia di Lecco, in Lombardia, a quasi mille metrio d’altezza. Conta 747 abitanti che, secondo il sindaco Pietro Pensa, non hanno le risorse pubbliche sufficienti per poter usufruire di beni e servizi essenziali. E allora ecco la scelta estrema: «Vendesi Esino Lario». Monumenti, strade e persino il municipio vengono messi in vendita su un portale realizzato per l’occasione (vendesiesino.it): l’asta per poter acquistare vere e proprie porzioni di Paese terminerà tra 5 giorni.

Esino Lario, il comune messo in vendita

Noto anche come La perla delle Grigne, Esino Lario sovrasta la sponda orientale del Lago di Como. In passato, ha anche ospitato il raduno internazionale di Wikipedia, coniugando l’innovazione digitale ai paesaggi e ai gusti della tradizione. Ma ora, il sindaco Pietro Pensa vuole dare la svolta decisiva: eletto nel 2015, si è reso conto che il suo piccolo villaggio ha bisogno di più risorse per poter crescere ed evitare la piaga dello spopolamento.

Sul sito internet si può acquistare di tutto. C’è l’offerta 3×2 sulle panchine, ad esempio, o anche sui lampioni. Per le prime, il costo da affrontare è di 280 euro, per i secondi si arriva a 850 euro. Ma perché non regalare una via a piacere? Con 2500 euro potresti dedicare la strada a un tuo parente o a un tuo conoscente.

Esino Lario, il messaggio del sindaco Pietro Pensa

Poi si arriva alla sezione investimenti più consistenti. Il palazzo comunale è stato messo in vendita al prezzo di 200mila euro, Villa Clotile a 300mila, il Museo delle Grigne a 420mila euro, con un 15% di sconto. Insomma, un vero e proprio eBay di monumenti e servizi essenziali del paese.

Il sito internet è ben costruito e ha una idea di marketing molto forte alla base: il sindaco Pensa ha anche girato un video messaggio in HD per proporre questa sua idea. Vedremo tra 5 giorni se questa sua provocazione avrà fruttato delle risorse economiche per i cittadini o se si sarà rivelata un buco nell’acqua. Di certo un primo obiettivo è stato raggiunto: quello di fare promozione del territorio.

[FOTO dal sito vendesiesino.it]