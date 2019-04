Roma, esplosione a Boccea per una fuga di gas: una donna anziana ferita

Un boato nel cuore della notte, che ha svegliato tutti gli abitanti residenti in zona Boccea a Roma. In via Federico Galeotti, infatti, si è registrata intorno alle 2 del 5 aprile, una forte esplosione dovuta a una fuga di gas. L’appartamento dal quale si è sviluppata l’esplosione è stato completamente sventrato. Sul posto – come documentato da questo video pubblicato sul sito del Messaggero – si sono immediatamente recati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Esplosione Roma, le immagini subito dopo il crollo

In casa, al momento dell’esplosione, era presente una donna anziana che aveva dimenticato il gas acceso. È lei che è stata ricoverata questa notte in pronto soccorso con delle serie ustioni al volto e sul corpo. Si è salvata soltanto per puro caso.

Danni anche ai residenti in via Federico Galeotti

L’esplosione ha provocato danni ingenti anche ai vicini di casa: il crollo di materiali edili e di calcinacci ha raggiunto alcune auto e motoveicoli parcheggiati nella parallela di via di Boccea, strada ad alta densità abitativa e ricca di attività commerciali, a pochi passi dalla stazione della Metro A di Cornelia.

Al momento, la strada interessata dall’esplosione Roma è ancora chiusa per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l’intero appartamento. La donna ferita è data ancora in gravi condizioni di salute. Tanta è stata la paura anche per i residenti del quartiere che, nella notte, si sono riversati in strada pensando a un evento calamitoso.

[FOTO di repertorio ANSA/MASSIMO PERCOSSI]